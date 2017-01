Marquinhos Pedroso valoriza vitória na estreia e avalia primeira “decisão” na Turquia

Começou positiva a caminhada de Marquinhos Pedroso na Turquia. Na partida da última quinta-feira (19), válida pela Copa, vitória em casa por 2 a 0 sobre o Osmanlıspor.

Satisfeito com a estreia, o lateral-esquerdo ressaltou a importância de começar com uma vitória e destacou suas primeiras impressões do futebol no país europeu. “Nada melhor do que começar vencendo. Fiquei muito feliz pela vitória já no meu primeiro jogo oficial. Além do resultado positivo, não sofremos gol, o que é bastante significativo. Aqui na Turquia eles gostam de jogar bastante com bola alçada na área, é um estilo de jogo mais truncado, da imposição física do atleta. O árbitro, por exemplo, não marca muitas faltas que seriam marcadas no Brasil”, avaliou o atleta, que atua pela primeira vez fora do país.

O desempenho de Pedroso vem sendo bastante positivo, em dois jogos disputados, sendo o primeiro um amistoso, são duas vitórias. Além disso, a equipe marcou sete gols e não sofreu nenhum. Amanhã (26), o time do brasileiro enfrenta o Şanlıurfaspor fora de casa, valendo uma vaga na próxima fase da Copa. “É um jogo muito importante, de uma competição que dá uma vaga na UEFA. Em tão pouco tempo de clube, seria ótimo conquistar essa classificação para a terceira fase. Será um duelo decisivo e espero continuar com os bons resultados aqui no Gaziantepspor”, finalizou.

