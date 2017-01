Meio Ambiente realiza acionamento das bombas de drenagem da segunda lagoa

A casa de bombas será melhorada, porém é necessário um período menos chuvoso para realizar a obra

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, através do servidor e ambientalista, Manoel Pimenta e equipe da Secretaria, realizou o acionamento das bombas de drenagem de água da segunda lagoa na manhã desta quinta-feira (26) no intuito de evitar que o lago transborde e atinja casas no entorno.

Além do acionamento das bombas, a Secretaria realiza a limpeza em diversos pontos da Lagoa Maior que estavam com muito lixo e galhos de árvore caídos devido a forte chuva da tarde de ontem (25) que, inclusive, alagou a circular da Lagoa Maior.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Celso Yamaguti, a administração está estudando a melhor maneira de otimizar a drenagem de água da segunda lagoa. “Já temos um projeto de melhoria pronto, no entanto precisamos esperar o período menos chuvoso para realizar a manutenção, haja vista que as bombas precisam ficar desligadas”, explicou.

Galeria de Imagens: Divulgação