Secretários e vice-prefeito visitam empresa de Três Lagoas para incentivar investidores

Antônio Empke vem realizando visitas pelas empresas da cidade, a fim de se apresentar aos empresários e conhecer suas instalações e projetos para 2017

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Antônio Empke se reuniu na última quarta-feira (25) com o diretor de operações da Metalfrio, Maurice Russel e o diretor de recursos humanos, Carlos Venegas, juntamente do vice-prefeito, Paulo Salomão e o secretário de Governo e Políticas Públicas, Daynler Martins Leonel, no intuito de incentivar os investidores a permanecerem na cidade e estreitar os laços.

“A reunião foi muito produtiva. Conhecemos a produção fabril da empresa e ouvimos todas as sugestões e reclamações dos empresários para que pudéssemos atendê-los. Reuniões como essa contribuem com o aumento automático de empregos e renda para a cidade”, ressaltou Antônio Empek.

Desde o início de sua gestão, Antônio Empke, a pedido do prefeito Angelo Guerreiro, vem realizando visitas pelas empresas da Cidade a fim de se apresentar aos empresários e conhecer suas instalações e projetos para 2017. “É importante mantermos esse relacionamento [governo e empresa] para que possamos atingir nossos objetivos que é crescer junto com a cidade”, concluiu.

Galeria de Imagens: Divulgação