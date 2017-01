Criançada de férias? É hora de aproveitar a farra e colocar toda a família para se movimentar

Ainda faltam algumas semanas para as crianças iniciarem o ano letivo e para ajudar as mamães a entreter os filhos com atividades e brincadeira, a personal trainer Gabriela Cangussú, criadora do programa de emagrecimento Mamãe Sarada – www.mamaesarada.com.br indica algumas brincadeiras atemporais que, se de um lado ajudam a mamãe a manter a forma, de outro ainda divertem, estimulam o desenvolvimento motor da garotada e não têm contraindicação.

Pular corda: Há várias formas de pular corda: para frente, para trás, cruzado. Você pode entrar no meio da brincadeira para disputar com as crianças quem pula mais tempo, por exemplo. Enquanto espera sua vez de pular, não pare de se movimentar, corra ou faça polichinelos. A brincadeira tonifica o corpo todo e ainda aumenta a agilidade e a coordenação.

Amarelinha: Toda mãe já brincou de amarelinha! É só desenhar no chão, com giz, um diagrama de 10 quadrados e depois enumerá-los de 1 a 10, formando as “casinhas”. Aí é só desenhar o CÉU e brincar jogando uma pedrinha e alternando saltos de um pé só e com os dois no chão, lembrando que não pode pisar no número marcado pela pedrinha! O objetivo é percorrer até o número 10 e depois voltar com a pedra na mão por todo o circuito. Perde quem não conseguir se equilibrar. Essa brincadeira clássica eleva o gasto calórico, fortalece os membros inferiores e ainda estimula o equilíbrio e o raciocínio lógico-matemático nas crianças.

Corrida de três pernas: Desenhe uma linha de chegada no chão. Forme duplas com os participantes e amarre a perna direita de um com a perna esquerda do outro. Ao sinal da largada, as duplas deverão correr até a linha de chegada. Vence a dupla que chegar primeiro sem soltar as pernas amarradas. Para os pais que têm um casal, que tal fazer a disputa entre papai e filho versus mamãe e filha? A corrida estimula a parceria, a coordenação motora e o equilibro, além de render boas risadas.

Morto-vivo: Os participantes ficam em fileira e um é escolhido para ser o mestre. Quando o mestre grita “morto!” os participantes agacham; quando grita “vivo!” os participantes ficam em pé e levantam os braços. No decorrer da brincadeira é legal acelerar e reduzir a velocidade. Quem erra sai, vencendo quem consegue ficar até o final sem errar os movimentos ditados pelo mestre. Ótima atividade para estimular a audição e a cognição dos pequenos (e a da mamãe também).

Pique-cola: A brincadeira consiste em um pegador, que pode ser escolhido aleatoriamente, correndo atrás dos demais, que precisam fugir. Quando o pegador alcança outro corredor, este terá que se manter parado (colado) até que outro venha e o toque fazendo com que seja “descolado”. Se a pessoa for colada três vezes ela vira o pegador. Apesar de extremamente simples, a atividade coloca os participantes em constante movimentação, o que pode ajudar muito na luta contra a balança.

O Mamãe Sarada é um programa de treinos online exclusivos para mães. A ideia do formato partiu da personal trainer e mestre em fisiologia do exercício Gabriela Cangussú. Depois de sentir na pele o sobrepeso após a gestação do seu segundo filho, a especialista fitness criou então séries de aulas para serem executadas em apenas 14 minutos, todos os dias, tempo suficiente para colocar o organismo no eixo sem prejudicar a rotina com os filhos.

O programa é totalmente focado nas áreas do corpo que são mais impactadas pela gravidez, como pernas, abdome, glúteos e lombar.

Fonte: Atittude.COM