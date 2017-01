Como colocar o alimento orgânico todos os dias no prato

Nem só de frutas e verduras vivem as pessoas que dão preferência aos produtos orgânicos. O arroz de todo dia também já possui esta versão

São chamados de alimentos orgânicos aqueles que são cultivados livres de insumos artificiais, como os adubos químicos e os agrotóxicos, resultando num produto mais saudável que o convencional. Com o crescimento da conscientização por parte dos consumidores sobre a importância de uma alimentação saudável, o mercado de orgânico vem ganhando mais espaço nas gôndolas.

A gama de produtos industrializados está cada vez mais extensa, facilitando a rotina de quem busca uma alimentação saudável, equilibrada e o mais natural possível. O arroz de todo dia, por exemplo, tem sua versão orgânica.

Diferença do arroz branco para o integral orgânico

O arroz integral orgânico é o grão descascado não polido, sem nenhum tipo de químico em seu cultivo e preparo e que não passa por nenhum processo de refinamento, preservando os nutrientes. Além disso, o grão tem sabor amendoado, textura fibrosa e possui proteínas, sais minerais (fósforo, ferro e cálcio), vitaminas do complexo B, fibras e maior quantidade de gordura “boa” (benéfica à saúde).

“A parte do grão com a maior quantidade de nutrientes é preservada e isso faz com que o sistema gastrointestinal seja estimulado, além de aumentar o período de saciedade. O arroz integral possui um índice glicêmico menor, o que faz que seja convertido em açúcar no sangue em uma velocidade muito menor que o arroz branco. Isso, além de outras vantagens, faz com que a saciedade dure por muito mais tempo, tornando o alimento integral um poderoso aliado também no emagrecimento”, explica Ana Paula Bruzza.

Opção no mercado

O Arroz Integral Orgânico, do Arroz Tio João, além de ser totalmente livre de agrotóxico e de substâncias químicas artificiais, é produzido com técnicas especiais de cultivo e industrialização, recebendo a certificação pela EcoCert, com padrão internacional, que vistoria toda a produção, comprovando a alta qualidade do produto orgânico.

O sistema a vácuo das embalagens do Arroz Tio João Integral Orgânico permite que o frescor, o aroma e o sabor sejam preservados, mantendo as características do produto por muito mais tempo.

Preço sugerido: R$8,50

SAC Josapar (53) 3284-1000

Fonte: Atittude.COM