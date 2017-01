Sindicalizado pede mobilização para fortalecer carteirinha do Representante Comercial de MS

Segundo George Pereira, sérios fatores vêm enfraquecendo categoria no Estado

O SIRECOM-MS passa a disponibilizar a carteirinha de associado. Além de visar a valorização, informou o diretor Jairo Jorge Duarte de Rezende (membro do Conselho Fiscal efetivo) a carteirinha vai facilitar a identificação do representante comercial em eventos promovidos pelo sindicato, nos quais o associado tem o direito de participar gratuitamente.O associado tem ainda ao seu dispor, observou o diretor, espaço para realização de reuniões de trabalho, cabendo a ele pagar somente uma taxa de manutenção. Outro benefício que o associativismo garante é a emissão do atestado de exclusividade.Segundo Jairo Rezende, a maior vantagem de o representante comercial ser um associado é o direito que ele adquire de fazer parte das decisões de sua entidade de classe, com participação em reuniões, contribuindo desta forma com o crescimento da profissão. “Ele passa a ter direito a voto; ajuda a decidir os caminhos a serem tomados, deixando de ficar à margem do processo”.Conforme o Diretor, pelo o fato de não conhecerem o funcionamento do sindicato, nem sobre os seus direitos, muitos representantes comerciais acabam não interessando em se associar, inclusive confundem Contribuição Sindical com Contribuição Associativa. Ele esclareceu que “a Contribuição Sindical tem caráter tributário e deve ser recolhido, obrigatoriamente, todo o ano, pelos profissionais que pertencem a uma categoria. Já a Contribuição Associativa é a prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em virtude de sua filiação à agremiação”.Primeiro passo que o representante comercial deve dar, orientou Jairo Rezende, é estar dentro do sindicato, para assim se inteirar dos fatos e de seus direitos, podendo desta forma contribuir com os demais. Para ele, “a participação é muito importante para que o representante comercial tenha uma posição melhor na sociedade e na própria profissão, deixando de ficar à margem das decisões que afetam sua atividade”.Jairo Rezende fez questão ainda de esclarecer que o CORE-MS é um órgão fiscalizador. Já o Sindicato é um órgão que empreende as lutas a favor da Representação Comercial. “Com participação ativa no sindicato como associado, o representante comercial vai ter a oportunidade de trazer os seus esforços, votando propostas em favor de toda a categoria”.

Falta de conhecimento

O representante comercial George Pereira (do segmento de supermercados, papelaria e utilidades), que atua na profissão há duas décadas, avaliou como positivas as ações providas pelo SIRECOM-MS, com a valorização e benefícios garantidos à categoria. Ele lamentou o fato de o número de associados ainda ser pequeno, “O que se deve à falta de conhecimento da maioria sobre as funções do sindicato e do Conselho Regional dos Representantes Comerciais [CORE-MS]. Criticar é muito fácil. Mas muitos representantes comerciais, inclusive que participam de grupos de whatsapp em âmbitos estadual e nacional, não se dão conta o quanto é difícil unir a categoria, e mais ainda conscientizá-la da importância de contribuir com a construção de um associativismo forte”, avaliou.

George sugeriu que seja criado um grupo de whatsapp somente com os associados, para que eles possam constantemente dar suas sugestões de melhorias e novas lutas a serem empreendidas a favor da Representação Comercial.

Segundo ele, seria muito produtivo os associados se tornarem multiplicadores das ações e de campanhas de conscientização no sentido de construir uma categoria forte, levando informações que façam os demais representantes comerciais saírem da zona de acomodação e somarem forças com suas entidades representativas.

É lamentável, observou George, que hoje as decisões, inclusive das bandeiras da classe a serem defendidas, estejam nas mãos de poucos associados. “Ser associado passa a significar uma conquista, pois o representante ganha voz e vez, dando ideias para avançarmos em nossa profissão”, disse.

Para George, a realização também de reuniões somente com os associados poderia contribuir de forma eficiente com uma mobilização para se buscar novos filiados. Ele considerou ainda que vídeos institucionais explicando o conceito do sindicato, além de expor sua função e ações, elucidariam àqueles que só criticam por pura falta de conhecimento. “O desinteresse é tamanho, que muitos representantes mandam fazer suas carteirinhas no conselho e sequer vão buscar, já que não são incomodados por uma fiscalização mais rigorosa”, constatou.

Conforme George, “tenho certeza que se todos os representantes comerciais tomarem maior conhecimento sobre o valioso papel do sindicato, colocaremos a categoria entre as principais do mercado, pois nosso trabalho é muito importante para o desenvolvimento do País”.

Lutas a serem empreendidas

George apontou a necessidade de todos terem a consciência que somente por meio do sindicato é que o representante comercial vai conseguir se proteger, principalmente no Estado do MS, “onde se verifica um movimento no sentido de se instalar as contas nacionais, as quais têm tomado as maiores vendas do varejo e do setor atacadista”.

Infelizmente, lamentou George, as vendas têm saído das mãos dos representantes comerciais, enfraquecendo a categoria, além de levar o lucro para fora do Estado. “Poucos representantes conseguem vender para os grandes supermercados da Capital; no caso de loja de brinquedos, somente se consegue vender no interior. Estamos nos tornando um Estado de assalariados”, criticou ao convocar a categoria para que se una ao sindicato com intuito de, com amparo legal, encontrar alternativas perante às indústrias, fazendo com que esse quadro mude.

Outra situação grave, advertiu George, refere-se aos maiores atacadistas distribuidores do País, que concorrem diretamente com os representantes comerciais do MS. “Temos que criar um movimento envolvendo o SIRECOM-MS e o CORE-MS para fortalecer nossa categoria, fazendo valer a nossa carteirinha e, ao mesmo tempo, inibir a atuação em Mato Grosso do Sul de representantes comerciais que não são registrados em nosso Estado. “Se o representante comercial mora e vende em Mato Grosso do Sul, deveria ser registrado no CORE-MS e sindicalizado no SIRECOM-MS e não em outro Estado”, alertou.