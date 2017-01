Trump estuda aumentar impostos sobre México para pagar muro

Uma das possibilidades estudadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para fazer o México pagar pelo muro na fronteira entre os dois países é impor uma taxa de 20% sobre produtos importados da nação latina.

saiba mais Indicada ao Oscar boicotará cerimônia por medidas de Trump

Presidente mexicano cancela reunião com Trump após acusações

Na prática, como será erguido o muro na fronteira de 3 mil km entre EUA e México?

Trump barrará refugiados e restringir imigrantes muçulmanos

Trump assina decreto para construção de muro na fronteira

Foto: Agência Brasil

O anúncio foi feito pelo porta-voz da Casa-Branca, Sean Spicer, que diz que a medida permitiria ao governo arrecadar até US$ 10 bilhões por ano. Segundo o líder do Congresso, o republicano Paul Ryan, a obra deve custar entre US$ 12 bilhões e US$ 15 bilhões.

Contudo, analistas consultados pela imprensa local estimam que o preço da obra, devido a suas dificuldades técnicas, pode ultrapassar os US$ 20 bilhões. A fronteira entre México e EUA tem mais de 3 mil km, sendo que boa parte dela segue o traçado do rio Negro.

Além disso, a barreira cortaria propriedades privadas e zonas remotas, o que elevaria os custos por causa de desapropriações e obras adicionais para se chegar até o local do muro.

A decisão de Trump de ordenar a construção da barreira irritou o presidente do México, Enrique Peña Nieto, que cancelou uma visita a Washington que estava marcada para a semana que vem.

Essa foi uma das principais promessas de campanha do republicano, que usou os mexicanos como bodes expiatórios para cativar o eleitorado mais conservador. Ele também promete endurecer as leis migratórias do país e confiscar remessas de mexicanos que vivem nos Estados Unidos.

Para financiar o muro por meio de impostos sobre importações, o presidente também teria de rever o Nafta, acordo de livre comércio com Canadá e México.

Compartilhar