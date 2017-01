Itubaína convida Vovó Palmirinha para evento no Mercadão de São Paulo e lança uma edição limitada

A Itubaína, uma das mais tradicionais e queridas marcas de São Paulo, convidou uma das figuras mais celebradas atualmente na internet, principalmente pelos jovens, para reforçar sua estratégia de comunicação: a Palmirinha, que aceitou o convite para ser a mais nova “vovó-propaganda” da marca. Sua primeira atribuição foi apresentar a nova edição limitada da Itubaína Groselha “Clássicos Retrô”, uma novidade que promete resgatar doces memórias de infância, criada especialmente para o aniversário de São Paulo. No evento, a vovó mais querida do Brasil distribuiu quitutes e muita Itubaína para os seus netinhos paulistanos na “Barraca da Vovó Palmirinha”, montada especialmente para a ocasião no Mercadão de SP, um dos pontos turísticos mais famosos da capital.

Para a celebração do aniversário da cidade, Itubaína convidou o público presente a ecoarem uma vibrante contagem regressiva para a abertura de um presente gigante posicionado no Mercadão, que durante o “Parabéns Para Você”, revelou a Vovó Palmirinha, cheia de carísma e alegria, pronta para mimar seus amiguinhos e amiguinhas. O dia foi de uma verdadeira festa, com direito a muita Itubaína e até bolo gelado, uma receita clássica de muitas avós. Além disso, aqueles mais engajados com a ação puderam também ganhar outros quitutes exclusivos. Para isso, bastava postar uma foto da comemoração com a #itubainabrindaSP da marca, em uma moderna iniciativa de social payment. A parceria e o evento foram idealizados para a marca pelas agências Iris e New Style, respectivamente.

Itubaína se une a simpática Vovó Palmirinha para promover a campanha “Gostoso como ser criança”, que na atual etapa conta com o lançamento da inusitada edição limitada sabor groselha. A novidade poderá ser encontrada nos pontos de venda do estado de São Paulo a partir da segunda quinzena de janeiro. Comercializada na estilosa garrafa long neck, de 355ml, a embalagem revela a cor avermelhada e vibrante do líquido, cujo refresco foi amplamente consumido por toda uma geração.

“Itubaína é uma marca que resgata a memória afetiva dos consumidores, trazendo a tona os melhores momentos da infância. Por essa caracteristica e por propor um estilo de vida mais simples e gostoso, é um produto muito querido pelos consumidores. Para retribuir o carinho dos paulistas, e reforçar ainda mais o posicionamento nostálgico da marca, lançamos a Itubaína Groselha, em edição limitada.”, destaca Lúcio Esteves Neto, gerente de marketing da Brasil Kirin. “Decidimos ousar trazer mais um sabor que fez parte da infância de muita gente, criando um produto saboroso e inovador. Temos muita confiança que o lançamento será muito bem recebido pelos fãs da marca.”, finaliza o gerente.

Para comemorar o lançamento e o aniversário São Paulo, Itubaína fez ainda uma parceria com a Cabify, empresa de tecnologia que oferece soluções em transportes, para presentear os passageiros durante todo o dia 25 de janeiro. Nesta data, aqueles que fizeram viagens pelo aplicativo, receberam kits com garrafas long neck de Itubaína nas versões Original e Groselha. Ao todo foram disponibilizados 5 mil kits de Itubaína distribuídos pela capital paulistana.

Nascida em 1954, a tradicional marca também aproveita a oportunidade para homenagear a cidade de São Paulo, seu principal mercado, pelo aniversário de 463 anos, com mensagens descontraídas no mobiliário urbano da cidade. A data ainda abre as portas de nova etapa da campanha da marca, que trará através da Palmirinha muitas surpresas a serem reveladas nos próximos meses. Os próximos passos dessa inusitada campanha podem ser acompanhadas nas redes sociais da marca – Instagram: @itubainalovers / Facebook: facebook.com/itubaina / Twitter: @itubainalovers – ou no site oficial de Itubaína – www.itubaina.com.br.

Ficha Técnica

Agência: NewStyle

Cliente: Brasil Kirin

Marca: Itubaína

Título: Itubaína leva “Barraca da Palmirinha” para o Mercadão no aniversário de São Paulo

CEO: Pipo Calazans

CCO: Thomas Tagliaferro

Direção de Criação: Renato Borges

Criação: Marcelle Ferrari, Alexandre Mesquita, Luciano Rios

Planejamento: Thiago Nascimento, Lucas Ferreira, Samantha Vidotto

Produção: Claudio Olimpio, Tatiana Monteiro, Dani Sevilha

RTVC: Alessandra Araujo, Fernando Mielli

VP Atendimento: Claudia Lopes

Atendimento: Lucimari Nakamura, Jordana Araujo

Aprovado por: Glaucia Gomes, Diego Pinha, Lucio Neves

