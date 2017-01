Manserv inaugura Centro de Serviços em Macaé, no Rio de Janeiro

Empresa contará com efetivo de 600 colaboradores para operações de manutenção em plataformas da Bacia de Campos

Considerada a maior reserva petrolífera da Plataforma Continental Brasileira, a Bacia de Campos é um dos pontos estratégicos para a extração de petróleo e gás em águas rasas e profundas no país. Com mais de 100 mil quilômetros de extensão, a reserva está espalhada pelos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas com uma grande concentração na cidade fluminense de Macaé. É justamente nesta localidade que a Manserv começa a operar o seu Centro de Serviços em Manutenção e Montagem de estruturas e componentes para plataformas.

O projeto prevê a revitalização e manutenção completa das estruturas petrolíferas localizadas nos ativos de Marlim e Centro Sul. Os serviços contemplam ações onshore e offshore, ou seja, a companhia realizará a fabricação de estruturas, tubulações e válvulas, o seu transporte até as plataformas, a instalação e a manutenção constante de especialidades de caldeiraria, elétrica, instrumentação, andaime, pintura e paradas.

“A aquisição deste novo Centro de Serviços é um marco para a atuação da Manserv no segmento de manutenção de plataformas. Para garantir a boa gestão e a eficiência das operações da região, contamos com uma equipe com 600 profissionais dedicados no desenvolvimento de soluções que contemplem as empresas locais”, afirmou o Diretor Geral de Manutenção da Manserv, Carlos Alberto Fernandes.

De acordo com o executivo, ao todo a empresa investiu R$ 5 milhões para a consolidação da estrutura, que comporta escritórios, pipe shop, almoxarifado e pátio de armazenagem em uma área de mais de 13 mil m², formando uma composição completa de atendimento operacional e administrativo. “Além de atender à demanda vigente, temos capacidade operacional para expandir ainda mais a nossa atuação para outros projetos na localidade”, completou.



Sobre a Manserv



Fundada em 1985, a Manserv é uma empresa transnacional líder em serviços de Manutenção Industrial, Facilities e Logística. Com aproximadamente 20 mil colaboradores, a Manserv registrou um crescimento expressivo nos últimos anos

e, atualmente, atende a mais de200 empresas nacionais e multinacionais, de grande e médio porte, dos mais diferentes setores da economia. Em 2012, a companhia ultrapassou as fronteiras do território brasileiro com um novo escritório em Buenos Aires.

Com uma estrutura sólida e abrangente, soluções inovadoras e customizadas, a Manserv atua no segmento de manutenção eletromecânica, lubrificação e paradas industriais, conservando instalações e equipamentos. É especializada também em serviços de manutenção predial, serviços volantes, frio alimentar, limpeza social e industrial, serviços de apoio, brigada, jardinagem e gerenciamento de facilities. E na área de logística, serviços de intralogística na planta do cliente, movimentação e armazenagem em CDs (Centro de Distribuições) e gestão de estoques.

Sediada em São Paulo, a companhia está presente em todo território nacional com escritórios instalados em São Caetano do Sul, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Camaçari, integrados por uma gestão moderna e colaborativa.

Mais informações:

