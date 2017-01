BRBCARD seleciona Gemalto para envio de campanhas de mobile marketing no Brasil

Amsterdam, 26 de janeiro de 2017- A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, foi selecionada pela BRBCARD para fornecer o inovador serviço de Mobile Engagement and Monetization aos mais de 400 mil clientes no Brasil. BRBCARD é a entidade emissora de cartão do BRB – Banco de Brasília, uma organização controlada pelo governo do Distrito Federal. O canal Smart Message da Gemalto melhora significativamente a satisfação dos clientes e a comunicação direta com eles, permitindo que os usuários de dispositivos móveis autorizem o recebimento de promoções e uma comunicação interativa de alta qualidade com a BRBCARD.

A BRBCARD usará a solução da Gemalto para se comunicar e fortalecer o relacionamento com a sua base de clientes, principalmente aqueles que trabalham no setor público e recebem seus salários por meio do BRB – Banco de Brasília. A solução envia mensagens de texto interativas e intuitivas diretamente para a tela ociosa do dispositivo, permitindo que os usuários leiam a mensagem rapidamente e iniciem uma conversa ou a rejeitem com um simples clique. O serviço pretende maximizar as taxas de opt in, garantindo à BRBCARD um acesso privilegiado dos seus consumidores às novas campanhas de marketing móvel (tais como recuperação de crédito, desbloqueio de cartão, pesquisa de satisfação, seguros, entre outros). A solução também está integrada às maiores operadoras móveis do Brasil, permitindo uma experiência consistente para todos os clientes da BRBCARD, independentemente do modelo do aparelho ou do prestador do serviço móvel.



“A Gemalto também prestará os serviços de gerenciamento durante o projeto da campanha e análises para maximizar o sucesso dos nossos programas e permitir que nós nos concentremos na expansão dos serviços para os clientes que dependem de nós para receber seus salários e outros serviços, bem como para tratar de novos segmentos exigentes, como os millenials”, disse Humberto Augusto Coelho, Diretor de Produtos e Tecnologia da BRBCARD. “O relacionamento com os clientes é o nosso foco e esta solução ajudará a fortalecer e expandir a nossa base de dados.”

“Como a taxa de penetração da telefonia móvel chega a 114%1 no Brasil, a BRBCARD está aproveitando o poder do canal Smart Message para aperfeiçoar sua gestão de marketing baseado em permissão, envolver-se com os clientes e melhorar a promoção dos serviços”, disse Rodrigo Serna, Presidente para as Américas da Gemalto. “A solução Mobile Engagement and Monetization da Gemalto fornece resultados mais elevados do que campanhas de SMS e oferece maior capacidade de segmentação para melhorar a relevância das mensagens.”

1 Fonte: GSMA Intelligence – Q4 2016 – não incluindo conexões celulares M2M

