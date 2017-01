Café ofertado hoje pela Conab teve todos os lotes vendidos

As 5,6 mil toneladas de café arábica ofertadas no leilão desta quinta-feira (26) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foram negociadas, com uma operação de venda que atingiu R$ 46,8 milhões. O preço médio por quilo alcançado foi de R$ 8,1935. O grão do tipo bebida dura, ensacado, está armazenado em unidades do estado de Minas Gerais e São Paulo (Aviso N.23).

As ofertas regulares de café arábica continuarão sendo realizadas pela Conab quinzenalmente, com volumes que chegam a 9 mil toneladas por leilão, como estratégia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em atuar na regulação do mercado interno, devido à elevação dos preços do produto.

A Companhia cumpre resolução do Conselho Interministerial de Estoques Públicos (Ciep) que a autoriza a comercializar até 43,2 mil toneladas do produto.

Fécula e Farinha – Em outra operação realizada na mesma data, foram vendidas, no primeiro leilão, 2,2 mil toneladas (41,7%) das 5,3 mil toneladas de farinha de mandioca (Aviso 21). Já o segundo leilão, de fécula de mandioca, negociou todas as 212 toneladas oferecidas (Aviso 22).

Os produtos ensacados estão armazenados nos estados do Paraná e São Paulo e são oriundos de Aquisição do Governo Federal (AGF). Segundo a área que realiza os leilões eletrônicos na Conab, o estoque de fécula foi todo comercializado e o saldo de 3 mil toneladas de farinha, de São Paulo, está sendo ofertado semanalmente.

