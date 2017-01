CONFIRA DICAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO VERÃO

Consultora e nutricionista da Superbom sugere alimentos e pontua a importância de comer bem nesta época

A estação mais quente do ano chegou com tudo e trouxe dias de ar seco e de temperaturas altas que demandam cuidados especiais com a alimentação, principalmente para evitar desidratações e problemas relacionados à falta de líquidos no organismo.

Segundo Cyntia Maureen, nutricionista e consultora da Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis, no verão nosso corpo pede alimentos mais leves devido aos seus processos biológicos, por isso, para manter a saúde, o ideal é seguir uma dieta mais balanceada. “No inverno precisamos de mais energia para manter a temperatura corporal entre 36ºC e 37 ºC. Já no verão nosso corpo gasta menos calorias, e consequentemente o consumo também deve ser baixo”, explica a nutricionista.

Outro fator importante é o aumento da circulação do sangue. “Quando comemos, o sangue se direciona ao nosso aparelho digestório, onde nutrientes são metabolizados e absorvidos. Quanto mais comemos mais sangue é direcionado, aumentando a demanda do corpo pelo sangue, o que pode causar tontura, sono e cansaço”, esclarece a consultora da Superbom.

Para evitar essas sensações, a especialista recomenda uma dieta com a ingestão de frutas, legumes e verduras – de preferência crus – todos os dias, além do consumo de, no mínimo, 2 litros de água.

“Com a temperatura do corpo elevada transpiramos mais, e para evitar desidratações e repor a água e sais minerais, é fundamental manter o organismo hidratado com muita água e frutas ricas em água como melancia, melão, etc”, completa a nutricionista.

“No verão devemos optar por alimentos ricos em vitaminas e minerais que irão recarregar o corpo e dar mais energia como laranja, banana, uva e abacate, que também são ricos em potássio. Grãos como lentilha e grão de bico, que são ricos em magnésio, são ótimas opções para compor a dieta nesse período”, sugere.

Quais alimentos evitar

No dia a dia e, principalmente no verão, deve ser evitado a ingestão de frituras, alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas, açúcar e o excesso de sal. “Bebidas alcoólicas possuem efeito diurético e contribuem para perda de sais minerais e desidratação”, finaliza a nutricionista e consultora da Superbom.

SUGESTÕES DA SUPERBOM PARA O VERÃO

Frutt’s Kroc Maça Crocante

Delicioso “snack” de maçã feito a partir de frutas selecionadas que, quando desidratadas, ficam extremamente crocantes. O produto é “temperado” com canela, o que faz elevar ainda mais o seu sabor. Uma excelente recomendação para os momentos de lanches de crianças e adultos. Cada pacotinho é equivalente a 3 ou 4 maçãs, com o diferencial de não conter glúten, açúcar, conservantes ou aromatizantes e rico em minerais e vitaminas C e A.

Suco Frutt’s Tangerina

Além de valorizar o elevado teor de polpa da fruta, a inexistência de conservantes e a ausência de corantes em sua fórmula disponibiliza também uma das maiores diversidades de sabores do mercado. O Frutt’s Tangerina é um excelente hidratante para o corpo, além de ser rico em vitamina C, valorizando a preservação da saúde de quem utiliza o produto.

Mel Superbom

Utilizar a preciosidade produzida pelas abelhas é uma garantia de que você terá consumindo um produto de qualidade, 100% natural e com inúmeras propriedades benéficas. Rico em vitaminas A, B, C e D; sem conservantes; energético; fonte de ferro e potássio; previne anemia; combate a insônia, tudo isso com a praticidade de combinar facilmente com inúmeros alimentos, substituindo o açúcar. A Superbom disponibiliza o mel nas versões natural, com própolis, com eucalipto e com geleia real.

Cream Cheese Vegano Superbom

A linha de Cream Cheese da Superbom contempla quatro sabores: tradicional, tomate seco, azeitonas pretas e alho e salsa. Todas as versões são 100% veganas, ou seja, sem nenhum derivado de origem animal na composição. À base de batata e apresentada em embalagens de vidro contendo 150 gramas do produto. O Cream Cheese Vegano Superbom também não possui glúten e conservantes, além de utilizar o sal hipossódico, que possui teor consideravelmente menor de sódio em relação ao tradicional.

Fonte: Dezoito.COM