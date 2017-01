Samsung usa tecnologia e ajuda você a superar o medo de altura

Campanha global “Launching People #BeFearless” usa realidade virtual como ferramenta de apoio para auxiliar romper barreiras e se superar enfrentando os medos

São Paulo, 26 de janeiro de 2017 – A Samsung traz ao Brasil a segunda edição do programa “Launching People”, desta vez com o mote “#BeFearless: o medo acaba quando a coragem começa”, que tem como objetivo incentivar as pessoas a superarem o medo de altura por meio da realidade virtual e das ferramentas que a tecnologia disponibiliza.

Para não deixar que o medo paralise a vida seja nas coisas simples como aproveitar o entardecer na sacada de casa, ou um momento de aventura em um passeio com os amigos para praticar rapel ou mesmo para acompanhar os filhos em uma montanha russa, a Samsung desenvolveu uma metodologia que auxilia a lidar com a fobia de altura por meio da simulação da realidade e pelo confronto dos medos em uma ambientação completamente segura.

Os exercícios em formato de aplicativos demandam o uso dos óculos de realidade virtual da Samsung, Gear VR acompanhados de um dos smartphones compatíveis ao dispositivo*, e podem ser acessados via loja da Oculus, no hotsite da campanha ou no canal da Samsung Brasil no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=9ICcofA81k4), basta buscar o termo “BeFearless” e baixar gratuitamente os treinamentos.

Para uma experiência mais completa, o usuário pode usar o smartwatch Samsung Gear S3 para monitorar os batimentos cardíacos e o Gear IconX, fone de bouvido totalmente sem fio e que torna o som ainda mais próximo à realidade.

Saiba mais sobre o treino

O treinamento possui temática diferente, para que o usuário escolha qual ambientação mais se encaixa ao seu perfil. Entre cidade ou natureza, é possível experimentar os dois cenários seja em paisagens como a travessia de uma ponte pênsil ou uma torre virtual, onde é possível definir a altura da queda para desafiar o medo de altura.

As simulações possuem três níveis: fácil, médio e difícil, e são acompanhadas de avaliações, fase a fase. O resultado final é baseado no número de vezes e por quanto tempo a pessoa olhou para baixo, frequência cardíaca e uma auto avaliação sobre a percepção. Se o resultado for “vamos tentar novamente”, o usuário deve repetir o nível até que se sinta confortável. As simulações são treinamentos para auxiliar o processo, mas o acompanhamento médico e terapêutico são fundamentais na resolução de qualquer questão relacionada à saúde.

Para saber mais sobre a campanha e se cadastrar para receber o passo a passo do Launching People #Befearless acesse o site http://www.samsung.com/br/launchingpeople/. A ação também contempla um aplicativo disponível gratuitamente na loja da Oculus e que também auxilia na melhora do medo de falar em público. O acesso ao aplicativo pode ser feito via Play Store. Para quem não possui o Gear VR, é possível experimentar os aplicativos #BeFearless nas lojas oficiais da Samsung. Em caso de dúvidas, os interessados podem assistir ao vídeo tutorial, que ensina como instalar o aplicativo (https://www.youtube.com/watch?v=3qbZ3teVoyA).

*O Samsung Gear VR é compatível com os smartphones Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S7 Edição Limitada Jogos Olímpicos, Galaxy Note5, Galaxy S6 edge+, S6 e S6 edge.

