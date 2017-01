Tamiko recebe membros da Associação Protetora dos Animais

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) recebeu, na tarde dessa quinta-feira (26), a presidente da Associação Protetora dos Animais de Andradina e Região (Apaar), Rosa Maria Nakaguma, para conversar sobre ações da entidade.

Rosa Maria falou da otimização do trabalho da Associação depois do inicio do recebimento de repasses de subvenção pelo Governo de Andradina.

“Triplicamos todos os nossos atendimentos depois que a prefeitura começou a colaborar conosco, além de nossas promoções, vendas e feirinhas, gostaríamos de solicitar a manutenção do repasse e apresentar novos projetos”, disse.

Tamiko explicou de algumas mudanças que a lei de convênios e repasses sofreu e como as entidades e associações terão de se enquadrar as novas diretrizes.

“Nós temos conhecimento de como o trabalho da Apaar contribui com o município, por isso estamos baseando nossos estudos na nova Lei da Posse Responsável para darmos encaminhamento, dentro da Lei, de forma que todas as entidades sejam atendidas”, disse a prefeita.

Participaram dessa reunião os secretários de Administração, Luís Henrique Pereira, de Meio Ambiente, Cláudio Gotardo Filho, de Agricultura e Abastecimento, José Henrique Pastorelli, o veterinário, Aziz Abdeunour e membros da Apaar, Amanda da Silva Cruz, Edméia Caetano e Franciele Antunes.

A Apaar vem oferecendo importante trabalho para a sociedade na proteção de animais, especialmente cães e gatos, concedendo-lhes aparo legal, físico e emocional. A associação possui um abrigo para animais que são maltratados ou abandonados pelos donos. O objetivo principal é encontrar uma nova família para os hospedes. Após a adoção, a associação realiza um acompanhamento para saber se os animais estão sendo tratados de forma correta.

Foto:Reunião_Apaar – Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Tamiko com membros da Associação Protetora dos Animais/Secom’s