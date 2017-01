Especialista comenta sobre “Operação Volta às Aulas” do PROCON

Procon-SP encontra irregularidades em 87 empresas

Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, encontrou irregularidades em 87 empresas durante a Operação Volta às Aulas realizada entre os dias 17 e 23/1/2016 na capital, litoral e interior do estado. Veja a relação das empresas.

Fiscais do Procon-SP visitaram 306 estabelecimentos em 16 cidades, além da capital, que comercializam material escolar para verificar eventuais violações ao código de defesa do consumidor (CDC) que possam causar prejuízos ao consumidor. As principais irregularidades encontradas foram a falta de informação de preço à vista, inadequação da informação de preço – que vão desde produtos sem preços, produtos com código referencial mas sem respectiva tabela de preços, precificação por meio de código ou unicamente por meio de código de barras, e até dois preços para o mesmo produto –, inadequação da informação do prazo de validade e validade vencida.

Fonte: Fundação Procon-SP