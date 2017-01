Chuva em janeiro é acima do esperado no Noroeste Paulista

Os municípios posicionados na barranca do rio Grande, como por exemplo, Paranapuã e Populina são os recordistas em chuva. Em Populina em janeiro já choveu 444 milimetros superando em 89% a média histórica de 235 mm e ainda o maior volume de chuva da história das medições da UNESP para o mês de janeiro que aconteceu em 2012, quando choveu 378 mm.

Paranapuã também tem volumes de chuva superior ao histórico, com 398 mm este mês, supera em 58% o esperado de 251 mm e ainda o maior volume registrado de 363 mm ocorrido em janeiro de 2016.

