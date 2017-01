“Os 10 dias de TRUMP” em análise segunda-feira (30) em evento online da AMCHAM

Encontro, com inscrições gratuitas , contará com a participação do diplomata Marcos Troyjo

Na próxima segunda-feira, dia 30/1, Donald Trump completa 10 dias de presidência dos Estados Unidos. Para analisar as primeiras medidas e os impactos futuros, a Câmara Americana de Comércio (Amcham) promove evento online gratuito.

O encontro “WebCOMEX” Amcham acontece na própria segunda-feira, das 11h às 12h (horário de Brasília), com a participação do diplomata Marcos Troyjo, co-diretor do BRICLab da Columbia University.

Nos primeiros dias de governo, o presidente de Trump já adotou algumas medidas prometidas ao longo do período de campanha eleitoral, como a saída dos EUA da Parceria Transpacífico (TPP na sigla em inglês), grande acordo comercial multilateral. E, mais recentemente, a aprovação da construção de um muro na fronteira com o México.

O diplomata Marcos Troyjo analisará as ações dos primeiros dias do governo americano e seus possíveis impactos no Brasil. Os participantes poderão interagir com perguntas online e comentários.

O "WebComex Amcham> 10 dias de Trump" acontecerá na segunda-feira, dia 30/1, das 11h às 12h (horário de Brasília)

