Studio SoulBox – com conceito boutique o espaço oferece sofisticação e dinamismo na prática de atividade física

“O espaço inaugurou em janeiro e já vendeu mais de 4 mil aulas”

Quando se pensa em um ambiente em que modalidades de luta são oferecidas, a primeira coisa que vem à mente são tatames, octógonos e espaço rústicos, não na SoulBox. Logo na entrada já se percebe que o espaço foi milimetricamente arquitetado para motivar com muita leveza e sofisticação. Com ambientes integrados, toalhinhas fitness individuais oferecidas para todos os alunos, vestiários super equipados com itens de beleza, secadores e pranchas para as meninas, e espelhos estrategicamente posicionados, cada canto grita luxo, no entanto, quem acredita que todo este glamour é inacessível está enganado, já que dependendo do plano escolhido pelo aluno, a aula pode sair por apenas R$39.

Tudo começa com um sonoro áudio do mundialmente conhecido Bruce Buffer: “It´s tiiiiime!!” E é a partir daí que a aventura começa. O jogo de luzes é frenético e a impressão que se tem é que você está em universo paralelo em que é preciso lutar pela sua vida e a batalha toda é muito divertida. O professor comanda a aula de um palco estrategicamente posicionado para ditar cada exercício, e o ritmo das músicas é pensado para motivar. A seleção da trilha sonora é eclética, vai de Techno à Funk e no ritmo de cada batida, quase uma hora passa como se fossem alguns minutos. É uma experiência no mínimo intrigante.

No Studio SoulBox não existe mensalidade para frequentar as aulas e o espaço, para fazer parte do seleto grupo de alunos, que eles chamam de SoulBoxTeam, basta um cadastro no site e escolher o pacote de aulas que melhor apetece, cada aula agendada e realizada é dado baixa em um crédito, ou dois, dependendo da modalidade escolhida. Se a máxima que circula de que 60% das pessoas que pagam academia acaba por não frequentar as aulas diariamente, pagando por algo que não usufrui, este sistema é mais justo, já que permite uma gestão mais precisa do que se paga e o que se consome.

Os planos de aula disponíveis são:

Test Your Soul (1 aula que expira em um mês, por R$55)

Find Your Soul (5 aulas que expiram em 2 meses, por R$52 cada)

Live Your Soul (10 aulas, que expiram em 3 meses, por R$ 45 cada)

Expand Your Soul (20 aulas, que expiram em seis meses, por R$42 cada)

Go Beyond Your Soul (40 aulas, que expiram em um ano, por R$ 39 cada).

Quando o aluno compra seu pacote de aulas, ele pode agenda-las imediatamente e até a bag em que ele vai fazer a aula pode ser escolhida. Tudo é muito claro e atrativo, mas vale o aviso de que as aulas agendadas só podem ser canceladas com até 3 horas de antecedência, caso contrário o crédito será consumido independente se o aluno fizer ou não a aula.

Outro quesito marcante do Studio é a tecnologia exclusiva, que inclui: o sistema de compra de créditos de aula, o bracelete que cada aluno recebe antes de cada aula, os sensores das bags e os rankings que medem a performance durante as atividades e permitem uma leitura de evolução de desempenho com o passar das aulas.

Ao todo são cinco modalidades exclusivas de aulas, todas com alto gasto calórico. Aulas estas que são conduzidas por um grupo de professores especialistas, comandados pelos coordenadores técnicos Danilo Nery e a Adriana Franco, as aulas misturam o conceito milenar das artes marciais com a modernidade do treinamento funcional, são elas:

BodyBag

Esta aula é realizada com a Bag exclusiva SoulBox, juntamente com um KettBell, cinto de tração e extensores. Exercícios como: agachamento, flexões de braços, corridas com extensores, remadas e swing estão entre as principais atividades desta modalidade, que tem o objetivo de trabalhar o corpo inteiro de maneira integrada, com o foco em queima de gordura e melhora do tônus muscular.

SoulBox

São 45 minutos intensos que se dividem entre exercícios típicos de artes marciais e treinamento funcional.

A primeira parte da aula consiste em exercícios de sombra fora da Bag, mesclados com agachamentos, polichinelos, flexões, entre outros exercícios funcionais.

A segunda etapa, prevê sequencias de chutes e socos, exercícios que trabalham condicionamento e frequência cardíaca, atividades focadas em tonicidade muscular, e depois de todo este dinamismo, os professores praticam alguns exercícios de respiração e relaxamento.

SoulChallenge

Com capacidade máxima de 20 alunos, nesta modalidade os exercícios trabalham com fita de suspensão, cinto de tração, corda naval kettbell, entre outros equipamentos que visam o trabalho de força e resistência.

Esta modalidade estará disponível apenas aos finais de semana.

*disponível em breve.

Ringue Class

Aulas de coach com duração de 60 minutos onde o aluno tem a liberdade de escolher os exercícios de preferência, e dentro dos objetivos propostos os professores vão elaborar um treino focado em resultados.

*disponível em breve.

Ringue Class Couple

As aulas serão realizadas no ringue com no máximo duas pessoas. Nos 60 minutos de aula, a mistura de exercícios funcionais com movimentos e técnicas de artes marciais diversas será o grande foco. A aula é dinâmica e intensa, ideal para quem quer ganhar agilidade, força, diminuir gordura localizada e tonificar os músculos.

*disponível em breve.