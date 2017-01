Zoetis participa do Show Rural Coopavel 2017

Empresa apresentará dois produtos lançados recentemente, Spectramast DC e Inforce 3, e seu portfólio de produtos para pecuária

A Zoetis, companhia global de saúde animal, participará da 29ª edição do Show Rural Coopavel, que acontecerá em Cascavel (PR) entre os dias 6 e 10 de fevereiro.

O objetivo da presença da Zoetis é apresentar aos pecuaristas uma das linhas de saúde animal mais completas do mercado, com destaque para dois produtos lançados recentemente: o intramamário Spectramast DC e a vacina Inforce 3, reforçando assim o compromisso da empresa com qualidade e inovação.

O Spectramast DC, desenvolvido especialmente para o rebanho leiteiro, traz um novo princípio ativo que age diretamente no tratamento e prevenção contra os principais agentes causadores da mastite (inflamação da glândula mamária), uma das maiores causadoras de prejuízos no rebanho leiteiro, no período seco. Além disso, a alta eficácia combinada com o baixo risco de resíduo são importantes fatores que contribuem para aumentar a produtividade da fazenda.

Novidade no mercado brasileiro, e mais um destaque da Zoetis no evento, a Inforce 3 é a primeira e única vacina no mercado, aplicada de forma intranasal, que protege o gado de leite e de corte contra doenças respiratórias causadas por vírus sincicial bovino (BRSV), rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) e parainfluenza (PI3). O medicamento protege desde bezerros até animais adultos com apenas uma dose.

No evento também será debatido o melhoramento genético de animais através do uso da genômica, com base nos resultados das avaliações feitas pelo Clarifide, uma solução da Zoetis. Essa técnica permite aos produtores conhecer os reais valores genéticos de seus animais de uma forma simples, o que contribui nas tomadas de decisões das fazendas acelerando o ganho de produção do rebanho.

“O Show Rural Coopavel é uma das feiras que mais ganha relevância entre os pecuaristas. Para nós da Zoetis, o evento se tornou uma excelente oportunidade para apresentarmos nossos produtos e serviços, conversarmos com os participantes e identificarmos as necessidades do segmento”, explica Fernando Braga, Gerente de Produto Bovinos – Linha Leite da Zoetis.

No estande da Zoetis durante o Show Rural 2017, além dos destaques mencionados, os visitantes poderão conferir o portfólio completo de produtos Zoetis para bovinos. Para este evento, foi projetado um espaço amplo e bastante funcional para exposição de todos os seus produtos e serviços oferecidos.

