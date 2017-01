Artículos del 27 de diciembre de 2017

Cómplices de una vida digna

Por JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO. Más de mil millones de habitantes del planeta sobreviven con menos de un dólar al día, y unas 30.000 personas mueren de hambre cada día.

“No se puede postergar la decisión de comprometernos ante la terrible crisis que atraviesa el mundo. El fundamento de una esperanza surgirá en medio de ese compromiso. Debemos penetrar en la noche y, como centinelas, permanecer en guardia por aquellos que están solos y sufren el horror ocasionado por este sistema mundial y perverso. Tenemos el deber de resistir y de ser cómplices de la vida aún en su suciedad y su miseria. Un gesto absoluto de confianza en la vida y de compromiso con el otro. Así lograremos trazar un puente sobre el abismo, denunciaba Ernesto Sábato.

Ante la “avalancha” de refugiados por guerras para controlar recursos energéticos, por venta de tierras comunales a compañías extranjeras y a las calamidades del efecto invernadero y de la explosión demográfica por falta de educación y del adecuado control, es conveniente reflexionar sobre lo sucedido en menos de un siglo.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publica cada año un Informe sobre la situación de los habitantes del planeta. Se impone hablar menos de cooperación con “el tercer mundo” y preguntarnos por qué los pueblos del Sur pasan hambre de alimento, de salud y de educación. Es tarea de los Gobiernos controlar las injusticias de los poderosos y formar a los ciudadanos en una conciencia social básica. Lo que no hagamos en justicia nos será arrebatado por la fuerza, o mediante el terror.

En el Informe de 1998, ya denunciaba la ONU que el 18% de la población del planeta controlaba más del 80% de los recursos de la tierra mientras que el 20% más pobre sólo tenía acceso a un 1% de esos bienes.

Más de mil millones de habitantes del planeta sobreviven con menos de un dólar al día, y unas 30.000 personas mueren de hambre cada día. En la cumbre de la ONU celebrada en Nueva York el año 2000, los Estados miembros se comprometieron a reducir a la mitad el número de menesterosos en 2015, pero a los quince años de esa cuenta atrás, poco se ha hecho para cumplirlo.

Con el avance tecnológico actual, declaraba el Informe, “la persistencia de esta plaga es irracional, inaceptable y vergonzosa”. Se calcula que para librar ese combate harían falta unos 50.000 millones de dólares anuales. No sólo la miseria, sino el ahondamiento de las diferencias entre clases, sociedades y hasta naciones del planeta constituyen una bomba de relojería que no precisa de ninguna ideología fundamentalista para explotar en el mundo desarrollado. Una minoría harta y una mayoría que la contempla a través de los medios de comunicación, no pueden convivir sin graves problemas.

El hambre del mundo son 900 millones de estómagos vacíos, la mayoría localizados en Asia y África, según el último informe de la ONU. El número de personas desnutridas crece cada año en unos siete millones, lo que autoriza a la FAO a diagnosticar una clara “recesión en la guerra contra el hambre”. Todavía es mayor la cifra de los que viven en situación de extrema pobreza, que supera los mil millones.

Ya en el Informe del PNUD de 1998, se declaraba que el gasto anual para cubrir estas necesidades básicas supondría 40.000 millones de dólares anuales, durante diez años, en los países empobrecidos del mundo. Enseñanza Básica para todos: 6.000 millones. Salud reproductiva para todas las mujeres: 12.000 millones. Salud y nutrición básicas: 13.000 millones. Agua y saneamiento para todos: 9.000 millones.

Para conseguir estas cifras, hoy elevadas a cerca de 100.000 millones al año, el Informe denunciaba que en un año, en 1997, se habían efectuado estos gastos: Cosméticos en Estados Unidos 8.000 millones. Helados en Europa 11.000 millones. Perfumes en Europa y EE.UU. 12.000 millones. Alimentos animales domésticos Europa y EE.UU. 17.000 millones. Cigarrillos en Europa 50.000 millones. Bebidas alcohólicas en Europa 105.000 millones. Drogas estupefacientes 400.000 millones. Gasto militar en el mundo entonces, 780.000 millones. Baste recordar que, sólo en EEUU, se ha más que duplicado el gasto militar desde esa fecha con los resultados que todos padecemos. No tenemos más que traducir estas cifras a la situación actual contando que la población ya alcanza los siete mil quinientos millones de seres humanos. Recordemos que en 1914, al estallar la Gran Guerra se calculaba que la población del planeta no superaba los mil quinientos millones de seres humanos

Al presentar a la opinión pública el Informe, la ONU lo calificó de “información subversiva”, que es preciso considerar para poder subvertir un orden social injusto.

José Carlos García Fajardo

Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)

Twitter: @GarciaFajardoJC

Gana la banca, pero eso ha de acabar

Por XAVIER CAÑO TAMAYO. “Si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos e instituciones que surgirán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por la inflación, después por la recesión, hasta que sus hijos se despertarán sin casa ni techo”, Thomas Jefferson.

La banca sigue jugándosela a la gente. En España, una oscura práctica fue conceder préstamos hipotecarios con las llamadas clausulas suelo. Topes a la reducción de intereses. Es decir, por mucho que bajara el Euribor (tipo diario de interés promedio europeo a aplicar) el interés resultante nunca podría ser inferior al establecido en la cláusula suelo. Si el Euribor indicaban que un interés final de 1,8%, pero la cláusula suelo era 3%, el interés sería 3%.

El Tribunal Supremo de España anuló en mayo de 2013 todas esas cláusulas por abusivas, pero no desde 2009, cuando la banca empezó a cobrarlas ilegítimamente. El Supremo reconocía ser justo que los usuarios recuperaran el dinero cobrado por los bancos por las clausulas suelo, pero no desde que empezaron. Para no perjudicar a la banca, se arguyó, con un imprevisto desembolso considerable. Según el Banco de España, la banca debe más de 4.600 millones de euros a quienes pagaron más por las clausulas suelo. Y ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) ha sentenciado que los bancos españoles deben devolver todo el dinero de cláusulas suelo por ser “incompatibles con el Derecho de la Unión Europea” y no solo los importes hasta mayo de 2013 como planteó el Supremo español. El TSJUE recalca que son nulas todas las cláusulas suelo de todas las entidades financieras sin excepción desde 2009. Y han de devolver todo ese dinero.

Pero, como se temía, el gobierno del Partido Popular ha perpetrado un decreto ley para aplicar la sentencia europea que permitirá a los bancos pagar menos de lo que debieran por esas cláusulas indebidamente cobradas. El decreto propone un protocolo de actuación para reclamaciones de afectados, obligatorio para los bancos… salvo que los bancos pueden ignorarlo, si en un mes comunican que no se acogen al protocolo. Ninguna obligación para la banca. Como siempre.

Además, el decreto ley no dice nada de pagar intereses por el dinero cobrado de manera ilegítima que está en poder de los bancos de esos años hacia acá. Ni se sabe tampoco como informarán los bancos de como reclamar ese dinero por vía no judicial. El decreto dice que hay que informar, pero nada más. Un cartel pequeño poco visible en una pared de una oficina bancaria ya cumple el decreto. Además, hay bancos, como el Sabadell, que dicen impertérritos que sus cláusulas suelo eran perfectamente legales, pasándose por el arco del triunfo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE. Algunos juristas consideran que los bancos han de devolver el dinero de esas cláusulas ilegítimas sin más, pero los bancos hacen el remolón y quieren dilatar el proceso, alejando el momento de pagar, confiando en que muchos clientes con derecho a devolución se cansen y no reclamen.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la creación de un órgano de seguimiento del desarrollo del decreto de cláusulas suelo es una “pantomima que no obliga a los bancos a nada”. Lo cierto es que, una vez más, para el gobierno el interés de la banca prima sobre cualquier otro como ya ocurriera antes con los gobiernos de Aznar, de Zapatero y el anterior de Rajoy. Pero eso ya no extraña cuando sabemos, como han informado algunos medios recientemente, que el Gobierno español durante ocho años ha movido más de 350.000 millones de euros de ayudas públicas, incluidas inyecciones de capital y avales, además de otro tipo de ayudas, para mantener a flote un sistema bancario poco fiable, una banca que da créditos con cuentagotas, no cesa en sus discutibles prácticas y cobra comisiones hasta por respirar, al tiempo que establece y mantiene filiales en los fraudulentos paraísos fiscales más otras actuaciones dignas de toda sospecha.

Una vez más, gana la banca y tenía razón Thomas Jefferson, tercer presidente de los EEUU, cuando afirmaba hace más de dos siglos que “si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos e instituciones que surgirán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por la inflación, después por la recesión, hasta que sus hijos se despertarán sin casa ni techo”.

Puede parecer descomunal compromiso, una ingente tarea, pero es imprescindible que la ciudadanía plante cara a la banca, al poder financiero. O acabaremos como decía Jefferson.

Xavier Caño Tamayo

Periodista, miembro de ATTAC

Twitter: @xcanotamayo

Desconectar, más que un derecho

Por CARLOS MIGUÉLEZ MONROY. La irrupción de mensajes relacionados con el trabajo impide vivir con plenitud en espacios vitales que también son fundamentales para una vida digna.

Francia estrenó 2017 con la aplicación del “derecho a desconectar” para limitar la conexión a Internet por parte de los trabajadores tras varios años de negociación entre la patronal de empresarios y los sindicatos.

Se ha convertido en práctica habitual recibir llamadas, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp de jefes y compañeros de trabajo a cualquier hora. Las nuevas tecnologías contribuyen a la eficacia y a la rapidez en la respuesta a cuestiones que antes llevaban horas y días. Pero este aumento en eficacia ha ido acompañado de un incremento en el número de tareas que se pueden resolver y, por tanto, en la carga de trabajo.

La acumulación de minutos dedicados a responder fuera de horas de trabajo no suele ir acompañada de una flexibilidad en los horarios presenciales en la oficina. Esto, junto con secuelas en la salud, llevó a los trabajadores en Francia a negociar con los empresarios para que, cada día, tuvieran derecho a 11 horas de desconexión cada día laborable y a no recibir correos, llamadas o mensajes los fines de semana. Pudo jugar un papel importante el caso del expresidente de France Télécom, Didier Lombard, procesado por acoso tras el suicidio de unos treinta empleados hace unos años.

Una persona que tenga una jornada laboral de diez horas vuelve a su casa a las cinco de la tarde. Como mínimo. Eso deja unas cuatro horas de calidad para pasar con la familia, para hacer la compra, para el deporte, para clases de idiomas o de lo que sea y a otras actividades.

La irrupción de mensajes impide vivir con plenitud en espacios vitales que son tan fundamentales como el trabajo, aunque éste nos dé el dinero para subsistir y llevar una vida digna. Muchos jefes animan a sus empleados a tener habilitadas sus cuentas de correo en su en su Smartphone “por si entra algún mensaje importante”. Lo que tiene mucha importancia a veces no suele resolverse con una llamada o con una gestión, lo que implica a conectarse a la computadora de casa o a hacer malabares con el teléfono celular.

Todo esto quita tiempo y atención a la familia. O refuerza el phubbing, como se denomina a ignorar a una persona por atender un dispositivo móvil. Se repiten cada vez más las escenas de niños que demandan atención de unos padres poseídos por la pantalla de su teléfono. Estos mismos padres no podrán rasgarse las vestiduras cuando esos niños, dentro de unos años, deambulen como zombies por sus casas con los audífonos puestos y sin comunicarse con nadie.

La tecnología puede convertirse en un obstáculo más a la conciliación familiar a la que algunas patronales de empresarios parecen oponerse aunque, por otro lado, muchos se lleven las manos a la cabeza por las bajas tasas de natalidad de algunos países. Muchas parejas pierden la comunicación, se multiplica el estrés por la sensación de “no llegar nunca” y el agotamiento impide entregarse más a los hijos, lo que desemboca en sentimientos de culpa más adelante.

Llevar el abuso de las tecnologías del ámbito laboral al personal no sólo perjudica la vida familiar y los tiempos para la expansión de las personas, sino también con la propia salud. Se ha comprobado que la utilización de aplicaciones en los minutos previos a dormir altera el sueño e incluso produce insomnio. Mucha gente reconoce despertarse varias veces a la mitad de la noche para ver si alguien les ha escrito algún mensaje. Incluso “aprovechan” sus visitas al baño.

La creencia extendida de que hay que estar disponible para los demás las 24 horas ha desembocado en la creación de herramientas como los “manos libres”. Sin embargo, el repunte de accidentes automovilísticos en Estados Unidos ha llevado a un cuestionamiento de su uso porque se demuestra que son un elemento de distracción para llevar un vehículo que puede acabar con la vida propia o la de los demás.

En años recientes han proliferado las clínicas de desintoxicación para personas que han desarrollado una adicción a las tecnologías. No se puede culpar al trabajo, pero el derecho a la desconexión contribuye a la erradicación de un problema que nos aísla de los demás y pone en peligro nuestra salud.

Carlos Miguélez Monroy

Periodista

Twitter: @cmiguelez

Atrapados por la impaciencia

Por HERMINIO OTERO MARTÍNEZ. Durante siglos vivimos al ritmo de la naturaleza, pero en las últimas décadas los humanos nos hemos vuelto más impacientes y ahora todos andamos en un sinvivir, habitados por la impaciencia, contagiados por las prisas, los deseos de cumplimiento inmediato y las novedades que sustituyen sin cesar a otras novedades.

Dice Nikos Kazantzakis que “las grandes leyes de la naturaleza son: no corras, no seas impaciente y confía en el ritmo eterno”. Pero nosotros cada vez estamos más obsesionados por la inmediatez, aunque podemos preguntarnos: “Si no sabemos adónde vamos, ¿para qué ir tan deprisa?”

La satisfacción inmediata ha sido el resorte que ha mantenido vivas a las nuevas generaciones, uniendo la infancia mágica con una adolescencia prolongada. Y ahora todos andamos en un sinvivir, habitados por la impaciencia, contagiados de prisas, repletos de deseos de cumplimiento inmediato y ansiosos de novedades que se sustituyen sin cesar.

El escritor Vicente Verdú ve el origen de todo esto en los acontecimientos de mayo del 68, algunos de sus elementos aún perviven: la liberación de la mujer, la cultura del consumo y el placer inmediato. Fue el año que cambió el mundo. Muchas mechas prendieron a la vez (París, San Francisco, Praga, Vietnam) y una generación de jóvenes se rebeló contra el modelo de sociedad burguesa, a la que combatieron con la liberación sexual, el placer inmediato de las drogas o el acunamiento colectivo en el ‘rock and roll’.

El capitalismo, tan odiado, supo adaptarse para “desarrollarse como una verbena de consumo agregada a la fiesta del orgasmo, el antiautoritarismo, la aventura y el amor a la revolución.” El resultado fue la aceleración del placer consumista y del goce inmediato. Y mutaron los valores burgueses del ahorro, la utilidad y la finalidad: “Frente al ahorro represivo, el gasto; contra la calculada utilidad, la inmediatez, y frente a la finalidad, la aventura. La reunión de estos tres elementos dibuja el triángulo de la cultura de consumo.”

Casi medio siglo después la melodía del nuevo capitalismo de consumo no cesa de alzar su volumen y su difusión. Queremos todo en este momento para nosotros, llevamos mal tener que esperar en cualquier campo, de modo que buscamos acelerar el ritmo de los acontecimientos de todo lo que nos rodea. No sabemos esperar y nos puede la impaciencia. La sociedad del derroche nos ha acostumbrado al consumo compulsivo. Todo lo queremos instantáneo, al momento. Y consumimos tiempo y recursos en una carrera alocada contra el ritmo natural de las cosas. Sobrecargamos nuestra agenda diaria de compromisos y actividades y no nos queda tiempo para respirar.

Durante siglos vivimos al ritmo lento marcado por la revolución de la agricultura, que fue la primera gran revolución humana. Miles de años más tarde, con la revolución industrial se empezó a gestar la cultura de la impaciencia, que ha llegado a su grado máximo en el siglo XXI con la tercera gran revolución humana: la revolución de la inteligencia.

El placer instantáneo hundía sus raíces en la naturaleza humana. El genio de la lámpara de Aladino concedía solo tres deseos, pero lo asombroso es que el genio apareciera inmediatamente cuando Aladino frotaba la lámpara. Así nos ha pasado siempre: deseamos y soñamos con que la solución nos llegue de forma inmediata. La magia estaba para ello.

Hoy, todo es instantáneo y cada vez menos cosas nos parecen mágicas, de tan acostumbrados como estamos a que parezca que todo funciona como por arte de magia. El mando a distancia alargó nuestros brazos hasta lograr los deseos soñados. Y el clic de una tecla nos unió a ese océano en el que lo que deseamos se nos hace presente.

Triunfa lo urgente por ser sinónimo de fácil más que de rápido: nos ahorra esfuerzo más que tiempo. El problema es que confundimos el placer con la gratificación instantánea, pero ésta es adictiva. Cuanto más rápido conseguimos algo, más impacientes somos la siguiente vez y más ansiedad nos provoca.

No era así en el tiempo en que copiar un manuscrito llevaba décadas o construir una catedral duraba siglos. La paciencia y la lentitud se consideraban virtudes capitales. Todo lo que exige espera requiere paciencia y planificación. Y la satisfacción que nos produce algo está ligada todavía al tiempo y a la dedicación que nos ha costado conseguirlo. “Corremos sin cesar porque no sabemos adónde vamos ni qué queremos hacer con nuestra vida. Como detenernos a pensar nos da miedo, seguimos a la carrera”, resume el escritor Francesc Miralles.

La prisa y la impaciencia vierten pequeñas dosis de veneno sobre nuestra mente y nuestro corazón, de modo que ser impacientes constituye un factor de riesgo para nuestra salud tanto física como mental: aumenta la hipertensión y genera frustración, angustia, estrés acumulado, trastornos psicosomáticos y deterioro de las relaciones personales y laborales. Además, contribuye a que se pospongan las tareas, incita a la bebida y a la violencia, a menudo conduce a malas decisiones, es causa de problemas económicos y rompe amistades. ¡Una mala vida!

Entonces, ¿por qué somos impacientes? La impaciencia surge de nuestro interior cuando vivimos de forma inconsciente y suele ser un indicador de que no estamos a gusto con nosotros mismos. Es un síntoma de que no sabemos leer nuestras circunstancias y un signo de una creencia limitadora: que nuestra felicidad no se encuentra en este preciso momento, sino en otro que está a punto de llegar.

Pero la prisa no sirve para acelerar el ritmo de lo que nos sucede. Ante ella, solo podemos “vivir despiertos”: darnos cuenta de que no podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí podemos modificar nuestra actitud y hacer sólo lo que depende de nosotros sin quejarnos de lo que depende de otros. Así llegaremos a comprender que todos los procesos que forman parte de nuestra existencia tienen su propio ritmo y que lo que necesitamos para ser felices ya se encuentra en este preciso instante y en este preciso lugar.

Herminio Otero Martínez

Periodista

Twitter: @Tel_Esperanza

Davos y el nuevo orden mundial

Por LAURA ZAMARRIEGO MAESTRE. El mundo ha dado más vueltas de las acostumbradas en cuestión de meses: Reino Unido ha decidido irse de la UE y Donald Trump se ha convertido en presidente de Estados Unidos. Difícil digestión.

Cada invierno, desde 1971, los máximos dignatarios políticos y empresariales del mundo pasean por la estación de esquí de Davos. Este año, han sido 40 los jefes de Estado que han asistido al Foro Económico Mundial, de un total de 2.500 participantes, en una edición que ha tenido como objeto de debate el “Liderazgo responsable y receptivo”. Una proclama un tanto imprecisa que, sin embargo, ha revestido con un aura distinta esta ‘montaña mágica’ -como la bautizó el escritor Thomas Mann- de los Alpes suizos. Preocupaciones que nunca antes habían sido centrales en la reunión de la élite capitalista pro globalización por excelencia han eclipsado el debate en este recién estrenado 2017. Hablamos de conceptos como el populismo, la desigualdad, la reformulación del capitalismo o el desarrollo sostenible.

Pero, si en algo se convirtió esta cumbre nevada durante el reciente encuentro, es en una suerte de representación -no simulada- de un nuevo orden mundial que viene a desbaratar los equilibrios de poder establecidos desde el siglo XX. El mundo ha dado más vueltas de las acostumbradas en cuestión de meses: Reino Unido ha decidido irse de la UE y Donald Trump se ha convertido en presidente de Estados Unidos. Difícil digestión.

Este terreno movedizo e impredecible en que reposa el siglo XXI viene acompañado de no pocas contradicciones: el último gran defensor de un mundo sin barreras comerciales que aterrizó (por primera vez en sus años de mandato) en Davos fue, paradójicamente, el líder del gigante comunista, Xi Jinping, que ofreció una apasionada defensa del libre comercio y la globalización. “Algunos culpan a la globalización por el caos en nuestro mundo, pero nuestros problemas no son causados por la globalización. […] No habrá ganadores en una guerra comercial. Seguir el proteccionismo es como encerrarse uno mismo en un salón oscuro: puede que evite el viento y la lluvia, pero también se quedarán afuera la luz y el aire”, señaló el presidente chino.

Esto sucede en paralelo a la toma de posesión de Trump -defensor de desechar las actuales reglas del libre comercio- como presidente de Estados Unidos -el hogar del capitalismo-. “El evento de Davos ha ofrecido un anticipo de lo que podría ser esa nueva realidad política, en la que los defensores de la globalización tengan que mirar a Pekín y no a Washington, al menos mientras Trump siga en la Casa Blanca”, escribe el editor de la BBC Kamal Ahmed. Irónico, cuando menos.

Un desbarajuste al que se suma la salida de Reino Unido del mercado único. ”El camino por delante será en ocasiones incierto, pero a la vez nos llevará a un futuro más prometedor”, manifestó en Davos la primera ministra británica, Theresa May. ”Los británicos eligieron un camino audaz y ambicioso para crear un Reino Unido verdaderamente global”, explicó, descartando que el referéndum del Brexit sea un intento de debilitar las relaciones con la UE. Y afirmó que su país asumirá un nuevo papel de liderazgo como el defensor “más fuerte y enérgico” de los negocios, los mercados libres y el libre comercio en el mundo.

Llama la atención que uno de los principales focos de debate del club de poderosos de Davos fuera la desigualdad. “La combinación de desigualdad económica y polarización política amenaza con amplificar los riesgos globales, erosionando la solidaridad social sobre la que descansa la legitimidad de nuestros sistemas políticos y económicos”, advierte el Foro Económico Mundial en su Informe de Riesgos Globales 2017. En efecto, las amenazas de índole meramente económica han cedido el primer plano en términos de probabilidad a los eventos climáticos extremos, las migraciones involuntarias a gran escala, los ataques terroristas, los eventos masivos de robo y fraude de datos.

Otros desafíos, como la automatización del empleo, también ocuparon buena parte de las conversaciones. El gran salto impulsado por la era digital está transformando nuestra forma de vivir y de trabajar. Y, si no nos preparamos para esta cuarta Revolución industrial, su impacto social será mucho mayor que el de todas las anteriores. Según el informe del Foro, en solo cinco años se perderán 5 millones de puestos de trabajo. Los investigadores de Davos saben que las empresas son las primeras que deben reinventarse si no quieren perder el tren del progreso.

La incertidumbre que se respiró en Davos no fue menor. ¿Algo se está removiendo en las élites mundiales?

Laura Zamarriego Maestre

Periodista

Twitter: @LZamarriego

Mejorar espacios en la universidad

Por ALBERTO MARTÍN. Apagar la luz cuando sales de una estancia, imprimir sólo lo necesario, utilizar poco el ascensor o reciclar lo que se pueda, son pequeños compromisos que pueden dar como resultado un espacio más agradable y sostenible.

Docentes, estudiantes y ahora también miembros del personal de administración y servicios (PAS) de la Facultad de Educación han asumido una serie de compromisos para mejorar la sostenibilidad del centro. No son medidas revolucionarias. La mayoría no difieren a las que cualquiera sigue “en su propia casa”, como señala el profesor Alberto Muñoz, uno de los principales promotores de este movimiento “eco”. Apagar la luz cuando sales de una estancia, imprimir sólo lo necesario, utilizar poco el ascensor o reciclar lo que se pueda, son pequeños compromisos que pueden dar como resultado un espacio más agradable y sostenible. La UCM, a través del Delegado del Rector para Campus y Medio Ambiente, Javier Garrido, quiere extender estos compromisos “eco” a los estudiantes, profesores y personal de todos sus centros.

Todo surgió en el Servicio de Orientación Universitaria (SOU) de la Facultad. Algunos de los que participaban en sus actividades vieron que tenían una preocupación común por los temas ambientales en el contexto de la Universidad, y crearon ECO-SOU con la intención de hacer visible en la Facultad el tema del medio ambiente. Una de las ideas fue ponerse en contacto con la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Como explican los profesores Muñoz y Martín, ADEAC tiene un programa que se llama Green Campus. “Lo que hacen es firmar convenios con universidades o Facultades para promover que se tomen medidas en ellas por la sostenibilidad y el medio ambiente. En mayo de 2015 firmamos un convenio con ADEAC, a través de la Universidad, y a partir de ahí nos comprometimos a poner en marcha una serie de medidas para mejorar la gestión de residuos, el uso de la energía…”.

El convenio con ADEAC se materializó en la puesta en marcha de dos programas: Eco-docentes y Eco-estudiantes. El reto era movilizar a los profesores y alumnos que se comprometieran a seguirlos. De la parte de los estudiantes se encargaron los que ya estaban implicados en las actividades del SOU, mientras que de los docentes “me ocupé yo enviando un mail a todos los profesores de la Facultad explicando lo que queríamos hacer”, señala Alberto Muñoz, quien reconoce que sólo recibió una respuesta de aquel envío. “No nos rendimos y pensamos que había que llamar más la atención y se nos ocurrió la idea de reconocer a los profesores que se comprometieran con una bandera verde con el logo de Green Campus en las puertas de sus despachos. También pusimos listados de los compromisos en los tablones de anuncios y banderas en los ascensores e incluso en la reprografía de la Facultad. Allí tuvimos que pactar que en vez de recomendar que no se hagan fotocopias, en caso de tenerlas que hacer es mejor hacerlas a doble cara y evitar los fondos oscuros”.

En pocos meses más de cuarenta profesores de la Facultad se han inscrito en el programa. “Otros no están incluidos en el pequeño listado que llevamos pero lo cierto es que siguen los compromisos. Incluso algunos se han puesto sus logos verdes sin comunicárnoslo”, comentan los profesores Martín y Muñoz, satisfechos con lo logrado hasta ahora, ya que “tenemos claro que esta es una carrera de fondo”.

Para completar el trío de “estamentos” este curso se han incorporado al movimiento “eco” algunos miembros del PAS. “Siempre hemos tenido claro que son el grupo clave, pero aunque había gente interesada nadie se había atrevido a llevar el tema. En septiembre dieron el paso y redactaron sus compromisos eco-PAS, que en su mayor parte son los mismos que los eco-estudiantes y los eco-docentes”.

La iniciativa fue conocida por el delegado del rector para Campus y Medio Ambiente, Javier Garrido, quien se mostró muy interesado en extenderlo a toda la universidad. “Nuestra idea es extender la iniciativa de la Facultad de Educación a todas las Facultades y Centros que quieran, impulsándola desde la Delegación. En cuanto tengamos un logo identificativo que sirva para todos lo pondremos en marcha”, explica el profesor Garrido.

El Decanato y la Gerencia de Educación apoyan lo que están haciendo y toman medidas en esta dirección como que se admitan los mail como medio suficiente para la solicitud de diferentes trámites o la compra únicamente de papel reciclado.

Alberto Martín

Subdirector de Tribuna Complutense

Twitter: @TribunaComplu

Europa contra el desperdicio de alimentos

Por REDACCIÓN CCS. Bruselas ha respondido de esta manera a las observaciones del Tribunal de Cuentas de la UE, que en un informe ha acusado a la Comisión Europea de no actuar de forma eficiente y de falta de ambición, al haber desarrollado accione “fragmentadas” e “intermitentes” para hacer frente al problema.

La Comisión Europea ha asegurado que está “totalmente comprometida” con la lucha contra el desperdicio de alimentos y con el objetivo de reducir a la mitad la pérdida de comida en 2030, al mismo tiempo que ha lamentado que el informe del Tribunal de Cuentas que critica su gestión de este problema no haya reconocido el trabajo efectuado desde 2012 con los países del bloque comunitario.

“La Comisión está totalmente comprometida con liderar los esfuerzos europeos para combatir el desperdicio de alimentos, desde la granja hasta el plato, y queremos hacer progresos sólidos para cumplir el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de comida en 2030”, ha señalado en una rueda de prensa el portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Enrico Brivio.

Bruselas ha respondido de esta manera a las observaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE), que en un informe ha acusado a la Comisión Europea de no actuar de forma eficiente y de falta de ambición, al haber desarrollado accione “fragmentadas” e “intermitentes” para hacer frente al problema. “No estamos de acuerdo con todas las conclusiones y lamentamos que todo el trabajo hecho con los Estados miembros desde 2012 no ha sido completamente reconocido”, ha destacado Brivio.

El portavoz ha afirmado que “muchas” de las observaciones expresadas por los auditores europeos ya han sido abordada por iniciativas que están en marcha, al mismo tiempo que ha recordado que el paquete de economía circular adoptado en 2015 “confirmó de nuevo” el compromiso de Bruselas y estableció un plan de acción.

Precisamente, Bruselas ha subrayado que “un elemento clave” de este plan de acción ha sido el lanzamiento de una plataforma dedicada al desperdicio de comida, que aglutina tanto a actores públicos como a actores privados. “Es extraño que el Tribunal critique nuestros esfuerzos cuando está claro que juntar a actores públicos y privados es un modo muy efectivo de abordar el problema”, ha manifestado Brivio.

No obstante, le propio informe de los auditores europeos advierte de que esta plataforma “no aborda adecuadamente” las deficiencias que recoge el estudio y “no es el instrumento adecuado para fortalecer la estrategia de la UE”.

El portavoz de la Comisión Europea también ha recalcado que Bruselas está “tratando de identificar a modos para facilitar la donación” de alimentos, otra de las deficiencias incluidas en el estudio de los auditores europeos, que consideran que existen “barreras” que impiden la donación, como la falta de claridad en las normas europeas.

Redacción CCS

En las nubes

Por GONZALO LÓPEZ MENÉNDEZ. No hay persona alguna que viva en la calle, ni hambre en el mundo, la educación no es un privilegio y amamos a la naturaleza porque es una parte más de nosotros mismos.

El sueño en fase REM favorece la memoria, el aprendizaje y mejora la comprensión de información, según un estudio publicado por la revista Science. Los sueños dan forma a lo inexistente, nuestras fantasías, ideas e ilusiones. Allí la realidad no tiene fronteras, se presenta a nuestro modo y semejanza.

Si viviésemos con los pies en la Tierra, jamás los habríamos puesto en la Luna. No nos comunicaríamos aun separados por miles de kilómetros, ni habríamos escuchado nunca Yesterday de The Beatles. Habríamos ido en contra de nuestra naturaleza. Si no se persiguen, los sueños caducan, dejan de ser una evasión para convertirse en estrés y frustración.

Quienes sueñan despiertos corren el riesgo de deambular por otros mundos, pero “son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sólo sueñan de noche”, sostenía el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Facilitan las relaciones sociales y en ellos encontramos expectativas, motivaciones y algunos incluso pueden ver el porvenir.

Son esenciales en el desarrollo personal y profesional. No son un derecho que aparezca en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, pero sin ellos no podríamos vivir. Todos soñamos, ya sea con que nos toque la lotería, viajar al espacio o simplemente ser felices. Pueden ser metas, formas de vida o manifestaciones del subconsciente.

No es algo obligatorio, pero sí es más que necesario. En un mundo que nos mantiene ocupados día sí día también, pararse a respirar y soñar debería entenderse como un suceso revolucionario.

En ellos somos capaces de ver un mundo patas arriba. Allí, el aire es limpio, la televisión no preside las comidas en familia, las personas no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir. No hay persona alguna que viva en la calle, ni hambre en el mundo, la educación no es un privilegio y amamos a la naturaleza porque es una parte más de nosotros mismos.

Algunos todavía defienden una vida en las nubes para que nadie les acuse de dejar a medias un sueño imposible. No importa si estamos despiertos o dormidos, son muchas las personas que persiguen sus sueños y no dejan que estos caduquen. Luego pueden recordar lo que fue, no lo que pudo haber sido. No existe una respuesta científica a por qué lo hacemos, pero nada sucedió sin ser antes un sueño.

Gonzalo López Menéndez

Periodista

Twitter: @GonzaloSt167

Riqueza para algunos

Por RAÚL GONZÁLEZ GARCÍA. Las personas no necesitan grandes fortunas para disfrutar su vida, de hecho las hay que se bastan con muy poco para ser felices, se conforman e incluso comparten lo que tengan por escaso que sea.

El reparto de la riqueza mundial es tan desigual que un 1% de la población posee más riqueza que el resto del planeta, según ha informado la ONG Oxfam Intermón. De hecho, advierten de que ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, más de 3.600 millones de personas. La organización ha solicitado a la comunidad internacional que se plantee una alternativa con urgencia para acabar con una “situación extrema, insostenible e injusta”, según denuncian.

De mantener este modelo de concentración de la riqueza, en sólo 25 años tendríamos al primer “billonario” del mundo, alguien que dominaría tanta riqueza como toda la economía española.

“Es obsceno que la acumulación de riqueza esté en manos de tan pocos mientras que en el mundo, una de cada diez personas sobreviven con menos de dos dólares al día”, señala Jose María Vera, director general de Oxfam Intermón. “Las mujeres se llevan la peor parte; reciben menos salarios, sufren más discriminaciones en el ámbito laboral y asumen aún la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado”.

La ONG propone a las principales potencias centrarse en ciertos factores de gran relevancia para enmendar la situación: los más ricos aún hacen uso de los paraísos fiscales para pagar lo menos posible, devalúan los salarios y utilizan su poder para influir en las políticas públicas de manera que les sean favorables, lo que fomenta la grave crisis de desigualdad.

“En todo el mundo se ha dejado de lado a muchas personas. Sus salarios se estancan o disminuyen mientras las remuneraciones de los presidentes y altos directivos de grandes empresas se disparan”, denuncia Vera. “Se recorta la inversión en servicios básicos como la sanidad, la educación o la protección social mientras grandes multinacionales y grandes fortunas logran reducir al mínimo su contribución fiscal”.

Las personas no necesitan grandes fortunas para disfrutar su vida, de hecho las hay que se bastan con muy poco para ser felices, se conforman e incluso comparten lo que tengan por escaso que sea. Pero aparte de eso, hay algo que sí es necesario y un derecho del que se debe gozar, que es la oportunidad de tener una vida digna.

“Si se centraran en adoptar medidas en beneficio del conjunto de la ciudadanía y no sólo de unos pocos”, concluye Vera, “sería posible lograr un futuro mejor para todas las personas”.

Raúl González García

Periodista

Twitter: @RaGlez_

Mundo armado

Por ULISES TUERO RODRÍGUEZ. El gasto militar estadounidense es de 596.000 millones. Este último mercado es muestra de la tendencia mundial a la destrucción en lugar de a la construcción. Con una mínima parte de ese ese dinero destinado a la guerra, se podría acabar con algunas de las grandes lacras mundiales.

Miles de millones de dólares se gastan en el negocio de la guerra, mucho más que en ayudas al desarrollo para países subdesarrollados. El beneficio económico de unos pocos nos lleva a la autodestrucción y deja de lado la cooperación. Campañas como la de Armas Bajo control y otras muchas personas por todo el planeta luchan por realizar en cambio en busca de un mundo menos armado y más solidario.

Conseguir salud y nutrición básicas, acceso a agua potable o erradicar el analfabetismo ya se demostró posible en el informe del PNUD de 1998. Cubrir estas necesidades elementales entre otras supondría una inversión de 40.000 millones de dólares anuales en los países subdesarrollados durante diez años. Esta cifra contrasta con el gasto militar mundial que asciende a casi 1,7 billones de dólares al año.

Más de mil millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día y 20.000 mueren de hambre a diario. Los países empobrecidos del sur sufren estas consecuencias derivadas de la pobreza, las enfermedades, la guerra… La otra cara del mundo es Occidente. Aquí se encuentran la mayoría de los países ricos donde hay una superabundancia que hiere.

Sólo en Estados Unidos se gastan 8.000 millones de dólares en cosméticos, en perfumes 12.000 millones entre europeos y americanos y el gasto militar estadounidense es de 596.000 millones. Este último mercado es muestra de la tendencia mundial a la destrucción en lugar de a la construcción. Con una mínima parte de ese ese dinero destinado a la guerra, se podría acabar con algunas de las grandes lacras mundiales.

La industria armamentística no sólo supone un alto coste para los ciudadanos de estos “países desarrollados”, también es responsable de miles de muertes de inocentes por todo el mundo. La venta de armas mueve 76.592 millones de dólares, según un informe del servicio de investigación del congreso de Estados Unidos. Muchos de estos artefactos acaban en países con conflictos internos o que no aseguran el respeto a los derechos humanos.

Armas Bajo Control es una campaña en la que personas de todo tipo luchan por regular el mercado mundial de armas. Compuesta por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón condena que “la proliferación no controlada de armas y munición amplifica los conflictos, incrementa las violaciones de derechos humanos y aumenta la pobreza”.

La militarización del mundo es cada vez más peligrosa cuando “una persona muere cada minuto como resultado de la violencia armada”, se puede leer en la web de Armas Bajo Control. “Millones más sufren desplazamientos, abusos de derechos humanos o pérdida de servicios básicos”.

El mercado militar es responsable directo e indirecto de la muerte de millones de personas. Aun así la inversión y la venta de armas no deja de crecer. Esta tendencia parece que no va a cambiar a corto plazo si tenemos en cuenta la intención de Donald Trump de aumentar el gasto militar de su país, potencia de referencia para gran número de gobiernos.

Ulises Tuero Rodríguez

Periodista

Twitter: @ulistuero

Una ayuda para un futuro mejor

Por GUILLERMO CÓRDOBA SANTOS. La asociación Facultad Invisible (LFI) ha puesto en marcha el proyecto “Apadrina a un Becario” para ayudar a nueve universitarios con un expediente brillante a continuar con sus estudios. El futuro de todos ellos es incierto por su complicada situación económica.

Diego estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de León. De origen ecuatoriano, hace dos años tuvo que dejar la carrera a mitad de curso para volver a su país a cuidar a su padre enfermo. Cuando regresó a España, se encontró con que había perdido su beca y tenía que devolverla con intereses. “Quiero devolver a la sociedad la oportunidad que me ha dado al estudiar aquí y ayudar en un futuro a alguien que esté en una situación similar a la mía”.

La Facultad Invisible (LFI) es una asociación dedicada a la mejora del sistema educativo universitario español. Esta asociación ha puesto en marcha el proyecto “Apadrina a un Becario” para ayudar a nueve universitarios con un expediente brillante a continuar con sus estudios. El futuro de todos ellos es incierto por su complicada situación económica.

“En La Facultad Invisible apostamos por una universidad pública y de calidad, en la que los estudiantes puedan recibir una buena educación sin importar su condición económica”. Los objetivos de esta organización son determinar los principales problemas que afectan a las universidades españolas, proponer soluciones realistas para dichos problemas y trabajar para que las sean adoptadas por las instituciones.

“Las políticas de recortes y la subida de tasas en los últimos años han puesto en jaque a todo nuestro sistema educativo, que ya no es capaz de garantizar la igualdad de oportunidades”, señalan desde la LFI. En los últimos años, las tasas universitarias se han incrementado en más de un 30 %, lo que se suma al endurecimiento de los requisitos para poder acceder a una beca.

La situación de la universidad española contrasta con la situación en países como Alemania, Noruega o Finlandia, donde las matrículas son gratuitas. Iniciativas como la de “Apadrina un Becario” ayudan a la mejora del sistema universitario español, que continua lejos de la excelencia debido a los recortes de los últimos años.

Guillermo Córdoba Santos

Periodista

Twitter: @guillecordoba97

Energía limpia

Por SERGIO FERNÁNDEZ MORALES. Los profesionales dispuestos a desarrollar alternativas dirigidas a la creación de fuentes limpias deben sumar conocimientos técnicos y desarrollo en el ámbito de la gestión de recursos energéticos.

En 2015, España obtuvo un 63,1% de su energía de fuentes no renovables debido al desplome de la generación hidroeléctrica. El consumo y acceso a energía limpia crece con los años en España, y con la creación de nuevas renovables. “No hay que perder de vista otras energías como la geotérmica, biomasa e hidráulica que aportan como ventaja su capacidad de gestión frente a lo imprevisible de la solar y la eólica´´ asegura Ferrán Garrigosa

La consecuencia inmediata del aumento y consumo de estas alternativas es la creación de más puestos de trabajo. La intención es duplicar para los próximos quince años las instalaciones actuales de fuentes limpias, que tiene como resultado que en 2030 el consumo total de energía en el mundo llegará al 36%, según objetivos propuestos por la International Renewable Energy Agency.

El gobierno celebrará una subasta de energías renovables durante el primer trimestre de este año, en la que se potenciarán hasta 3000 megavatios, según ha anunciado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Estas subastas consistirán en un mecanismo competitivo y tecnológico neutral en la que podrán competir las distintas tecnologías en igualdad.

Los profesionales dispuestos a desarrollar alternativas dirigidas a la creación de fuentes limpias deben sumar conocimientos técnicos y desarrollo en el ámbito de la gestión de recursos energéticos. Las fuentes de energía con más proyección seguirán siendo solar y la eólica. “En pocos años los costes de estas tecnologías han disminuido considerablemente y ya no requieren de primas”, aseguró Ferrán Garrigosa, Gerente del Clúster de Biomasa de Cataluña y Director del Máster en Ingeniería y Gestión de las energías renovables en Universitat de Barcelona.

El gobierno declara que 2017 será el año de las energías limpias. España tiene el compromiso de alcanzar el 20% de consumo en energías renovables en el año 2020. Directivos del sector, prevén un aumento del 3% en la contratación de trabajadores durante el primer trimestre de este año.

El autoabastecimiento sólo de energías limpias está cada vez más cerca. La mayoría de países que utilizan energías renovables son naciones en vías de desarrollo. Costa Rica es un ejemplo de ello, produce el 80% de sus recursos eléctricos gracias a sus hidroeléctricas y el 20% de origen geotérmico y eólico.

Sergio Fernández Morales

Periodista

Twitter: @sergiiofm

Red de solidarios

Por MARTA MERINO ASUMENDI. Ahora te toca a ti, es la aplicación de una ONG que colabora con niños en Birmania. En la app se presentan los proyectos, ilustrados por los niños, que se quieren llevar a cabo y el dinero que aún falta por recaudar. Los usuarios pueden donar o difundir estos proyectos, cada cual elige el modo en el que quiere o puede participar.

En el mundo hay casi tantos móviles como habitantes: 7000 millones, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. Las tablets, los teléfonos inteligentes y los ordenadores se han convertido en aparatos indispensables en nuestro día a día, no sólo los utilizamos en nuestros ratos libres, también los necesitamos para poder trabajar.

Mucha gente opina que las nuevas tecnologías conllevan más inconvenientes que beneficios. Existen muchos motivos, algunos han sido demostrados e investigados, pero es cierto que las nuevas tecnologías crean dependencia (sobre todo las redes sociales), deterioran la visión, fomentan la sociedad de consumo y animan a abandonar las relaciones humanas en detrimento de las virtuales.

Debido al alto número de usuarios, empresas, Estados y marcas han aprovechado la oportunidad de llegar a mucha más gente a través de aplicaciones. “Es una idea excelente para dar a conocer una nueva idea, proyecto o empresa” asegura Martín, un joven emprendedor.

Las Ong’s y asociaciones no han querido quedarse atrás y han creado aplicaciones para llegar a más gente a la que poder concienciar, informar, invitar a participar y de la que poder recibir donaciones.

Cada vez son más, pero una de las más conocidas es Lazo Múltiple, una app creada por la Asociación Española de la Esclerosis Múltiple (AEDEM), que a pesar de contar un diseño muy básico y sencillo ha batido récords de descarga. Esta app conciencia e informa sobre la esclerosis múltiple y permite a sus usuarios añadir el logo de la AEDEM a sus fotos antes de compartirlas en las redes sociales.

Ahora te toca a ti, es la aplicación de una ONG que colabora con niños en Birmania. En la app se presentan los proyectos, ilustrados por los niños, que se quieren llevar a cabo y el dinero que aún falta por recaudar. Los usuarios pueden donar o difundir estos proyectos, cada cual elige el modo en el que quiere o puede participar.

Otro de los grandes retos de la sociedad del siglo XXI es el cambio climático. Organizaciones, Estados y asociaciones han seguido la iniciativa y han creado apps que conciencian, ayudan y enseñan a vivir en armonía con la naturaleza. Desde listados y enciclopedias que determinan que elementos se pueden o no reciclar, a medidores de contaminación lumínica y acústica. Por haber, hay hasta recetas y consejos.

“Actúa local, piensa global”. Cambiar el mundo nunca fue más sencillo y cómodo. Estos son tan solo un par de ejemplos de las miles de maneras de colaborar que hay, la falta de tiempo ya no es una excusa, en todo caso lo sería la falta de interés.

Marta Merino Asumendi

Periodista

Twitter: @MartuxkaMerino

Lecturas

“Tortura Psicológica”, Pau Pérez Sales Desclée De Brouwer, 2017

Por J. C. Gª FAJARDO.

En tiempos en que se documenta cómo la tortura sigue siendo una práctica frecuente en la mayoría de los países, incluyendo nuestras democracias occidentales, se observa que la definición médico-psicológica y legal de la tortura en general y de la tortura psicológica en particular es muy borrosa, e impide el avance de la investigación académica en derechos humanos. A través de un análisis interdisciplinar con elementos médicos, psicológicos, jurídicos, antropológicos y éticos, el autor formula un marco de comprensión integral de la tortura, sus mecanismos y sus impactos. Integra la mirada de víctimas y perpetradores con una revisión exhaustiva de investigaciones sobre la materia, para proponer un giro inusitado en el modo de entenderla: pasar del estudio de métodos de tortura al de entornos de tortura. El texto los define operativamente y brinda una escala multidimensional para su valoración. Junto a ello se formula un modelo y una escala de evaluación de la intencionalidad del perpetrador, de la credibilidad de las alegaciones de la víctima y del impacto de la tortura desde un modelo integral y humanista. El texto va más allá de la clásica tortura en el marco del interrogatorio de detenidos para abordar también las nuevas torturas: desde los tratamientos coercitivos en instituciones sanitarias hasta la prostitución forzada. Finalmente, el libro hace un análisis del protocolo de Estambul como herramienta forense de evaluación de la tortura, proponiendo diversas vías de refuerzo y actualización del mismo.

Es un libro importante para cualquier persona interesada en entender la complejidad de la tortura y la tortura psicológica: profesionales de la salud, jueces, abogados, periodistas y en especial académicos que enfrentan el reto de investigar científicamente una práctica que lamentablemente no desaparece, sino que se perpetúa de formas cada vez más sutiles, devastadoras y complejas.

Pau Pérez Sales, es psiquiatra del sistema público de salud mental de la comunidad de Madrid y dirige el postgrado de Actuaciones Psicosociales en Violencia Política y Catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid.

C. G. Fajardo

Sabiduría universal

Nos queda ser rebeldes…

“…El secreto de Europa está en que ya no ama la vida. Sus ciegos han creído puerilmente que amar un solo día de la vida equivalía a justificar los siglos de opresión. Por eso han querido borrar la alegría en el tablero del mundo y aplazarla para más tarde. La impaciencia de los límites, el rechazo de su ser doble, la desesperación de ser hombre los han arrojado por fin a una desmesura inhumana. Negando la justa grandeza de la vida, han tenido que apostar por su propia excelencia. A falta de algo mejor, se han divinizado y ha empezado su desventura: estos dioses tienen los ojos vacíos. […] Nosotros elegiremos Ítaca, la tierra fiel, el pensamiento audaz y frugal, la acción lúcida, la generosidad del hombre que sabe. En la luz, el mundo sigue siendo nuestro primero y nuestro último amor. Nuestros hermanos respiran bajo el mismo cielo que nosotros, la justicia vive. Entonces nace la alegría extraña que ayuda a vivir y a morir y que nosotros rechazamos en adelante aplazar para más tarde […] Con ella, a lo largo de los combates, reconstruiremos el alma de este tiempo y una Europa que no excluirá nada”.

Albert Camus

El Hombre Rebelde

Voluntariado social

Libres de proselitismos

Por J. C. Gª FAJARDO.

El movimiento del voluntariado social y cada una de las organizaciones civiles proponen modelos de convivencia democrática. Son núcleos de pluralidad donde la convivencia entre sus miembros se desarrolla mediante el diálogo y el respeto.

La interculturalidad y la riqueza que proporciona la diferencia marcan los principios de acción del voluntariado. Por eso, a pesar de la tendencia ideológica que pueda tener una Organización social, nunca puede usarse el voluntariado dentro de ella para atraer prosélitos hacia una idea o una doctrina determinada.

Nada se aleja más de un auténtico voluntariado social que imponer ideologías, políticas, culturales o religiosas. Es natural que cada uno tenga sus opciones personales, pero nadie tiene derecho a imponerlas en su actividad como voluntario social.

Aunque la mayoría de las organizaciones serias tengan una base religiosa, política, sindical o de otro tipo, deben comprender que el voluntariado social no puede ser la plataforma idónea para atraer a otros hacia sus creencias. Sería instrumentalizar a los beneficiarios para conseguir otro fin. Y el voluntario, al igual que el beneficiario de la relación, nunca son objetos de nada ni medios para alcanzar un fin, sino sujetos y fines en sí mismos.

Admiramos a los voluntarios capaces de comprometerse con ideales generosos y de superar ideologías que hacen del ser humano un objeto de mercado, de fascinación o de intercambio.

Es posible la esperanza porque es posible decir no y ponernos en camino junto a millares de personas que no quieren resignarse.

C. Gª Fajardo

Fonte: CSS.Org