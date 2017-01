Ricardo Valverde lança seu novo álbum no Sesc Vila Mariana

Vibrafonista faz show no Auditório da Unidade, para o lançamento de “Trios”, seu segundo álbum



No dia 9 de fevereiro, quinta-feira, o vibrafonista Ricardo Valverde sobe ao palco do Auditório do Sesc Vila Mariana para show único de lançamento de “Trios”, seu segundo trabalho-solo. O show começa às 20h30, com ingressos à venda a partir das 16h de 31/01 no Portal Sesc SP e, a partir das 17h30 de 1º de fevereiro, nas bilheterias do Sesc SP.

Se em seu primeiro disco, “Teclas no Choro”, Ricardo registrou seus dez anos de sua pesquisa de inserção do vibrafone no choro e reverenciou as matrizes desse gênero musical, neste segundo álbum, “Trios“, ele propõe um mergulho em sua expressão e passa a apresentar-se também como compositor: músicas inéditas, quase todas de sua autoria, nas quais o vibrafonista passeia por diferentes gêneros da música brasileira (choro, samba, bossa-nova, xote, baião, valsa). O disco apresenta três diferentes formações de músicos para expressar as três partes bem marcadas em que foi organizado: manhã, tarde e noite.

Nessas distintas fases, Ricardo Valverde saúda a figura desconhecida do novo dia, tocando os sons da manhã, anuncia a chegada da tarde e sua leveza e traz a noite com toda sua intensidade. No show do dia 9 de fevereiro, Ricardo virá acompanhado de Matteo Papaiz (baixo), Daniel Oliva (guitarra), Alex Maia (violão) e Álvaro Couto (acordeon).

Ricardo Valverde é bacharel em percussão erudita pela Fac – Fito (2003 – 2006) e formado em Percussão Popular pelo Conservatório Musical Tom Jobim (1998-2002). Circulando por vários ambientes da cena musical, tem apresentado shows e oficinas por todo o país. Estudou com Guello, Ari Colaris, Roberto Saltini, Silvia Goes, Nenê, Carlos Tarcha, mestre Dinho Gonçalves, Conrado Paulino e Luizinho 7 cordas, entre outros.

