Elba Ramalho e seu “Carnaval do Brasil” no Sesc Vila Mariana

Consagrada cantora traça um panorama dos ritmos que marcam a maior festa do país

De 3 a 5 de fevereiro, o Teatro do Sesc Vila Mariana recebe Elba Ramalho com o show O Carnaval do Brasil, em que a cantora apresenta vários ritmos que marcam as festividades pelo país, assim como os grandes sucessos de sua carreira. As apresentações acontecem às 21h de sexta e sábado e às 18h de domingo. Ingressos à venda no Portal Sesc SP, a partir das 19h30 de 24/01 e, nas bilheterias do Sesc SP, a partir das 17h30 de 26/01.

Elba Ramalho nasceu no alto sertão da Paraíba, com a sorte de ter um pai músico que a despertou cedo para a arte. Criando-se no Nordeste, Elba teve como cartilha os mais diversos ritmos dessa ensolarada região: baião, maracatu, xote, frevo, pastoril, caboclinhos e forrós, gêneros musicais que preservam a cultura popular e influenciaram toda a música brasileira. Elba acaba de se apresentar pela segunda vez no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, e no Carnaval de 2017 será homenageada no enredo da Escola de Samba paulistana, Tom Maior, além de estar se preparando para animar o carnaval das festas mais tradicionais do Brasil.

Os ritmos, as fusões e todas as influências trocadas no âmbito da música brasileira estão no espetáculo “O Carnaval do Brasil“, que remete a um país que, de tão grande, abarca em si vários outros. No espetáculo, Elba mostra um vasto panorama dos ritmos que predominam nas maiores festas do nosso imenso país. E também abre espaço para as canções e sucessos que marcam a trajetória de uma das maiores artistas da nossa MPB.

Elba virá acompanhada de Marcos Arcanjo (violão e guitarra), Rafael Meninão (sanfona), Ney Conceição (contrabaixo), Tostão Queiroga (bateria) e Alessandro Rocha (vocais).

