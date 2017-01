Último Tipo conta a história do Rio Tietê no Sesc Vila Mariana

Em “Rio que Passa Lá”, o rio Tietê toma a forma de um viajante para falar com o homem de igual para igual e pedir socorro

A Mostra de Repertório do grupo teatral Último Tipo continua em fevereiro no Auditório do Sesc Vila Mariana. Os últimos dois dos seis espetáculos para o público infantil, com a mescla de teatro e música que já rendeu ao grupo dezenas de premiações e reconhecimento nacional, compõem a panorâmica da obra do grupo, neste mês. A mostra prossegue no dia 05 de fevereiro, às 15h, com o espetáculo “Rio que Passa Lá”, em que o rio Tietê, revivendo suas lendas recobra suas forças e nos leva a descobrir que a própria água é o maior tesouro de nosso planeta. Na próxima semana, a Mostra encerra-se, com apresentações de “O Treco da Pata Choca” (dia 12/2), sempre aos domingos, às 15h. Para todos os espetáculos, ingressos de R$ 5 a R$ 17, com gratuidade para menores de 12 anos.

O grupo Último Tipo foi criado em 1988 em Goiânia e fixou-se em Campinas em 1996. Durante esses 28 anos de trajetória, criaram uma linguagem própria e um extenso repertório de peças que misturam música e teatro de forma inusitada e poética. O bom humor, a interatividade e a irreverência são as marcas do grupo, que tem no seu espírito o teatro mambembe e o clown, fazendo, inclusive, apresentações de rua e itinerantes à moda dos trovadores medievais. Formado por Déo Piti, Jara Carvalho, Lóra Brito, Velú Carvalho e Lya Bueno, o Último Tipo tem nos arranjos vocais sua base, mas também utilizam percussão com instrumentos inusitados, como espátula de pedreiro, suporte de toalhas, concha de cozinha, cabaças, chocalhos de bebê, além de alguns que o próprio grupo cria, como o “Pifanite” e a “Cabaça de Touca”. Em seus arranjos, unem timbres eletrônicos às influências da chamada Vanguarda Paulista, entre os quais citam Arrigo Barnabé, Premeditando o Breque e Itamar Assumpção e também de Mutantes, Hermeto Paschoal e o Grupo Rumo, conferindo sonoridades contemporâneas ao seu trabalho.

Os figurinos exóticos e os cenários dos espetáculos são confeccionados com materiais recicláveis e descartes diversos, como cartões telefônicos, garrafas pet, discos de vinil, retalhos e tudo o que a criatividade permitir, o que se tornou uma marca do grupo em seus 28 anos de existência. O Último Tipo já se apresentou em 10 estados, em mais de 150 cidades diferentes, em espaços como teatros municipais, centros culturais, escolas e festivais. O grupo já ganhou mais de 30 prêmios com diversos espetáculos, músicas, clipes e trilhas de filmes.

O quinto e penúltimo espetáculo a ser apresentado na Mostra de Repertório no Sesc Vila Mariana é Rio que Passa Lá. E se um dia o Rio Tietê começasse a falar? O que ele diria? Explicaria por que resolveu ir pelo interior afora ao invés de ir para o mar como os outros rios? Reclamaria de como anda doente em algumas cidades e saudável em outras? Ou contaria muitas de suas histórias, como aquelas vividas por homens em busca de ouro? Contaria algumas histórias terríveis, outras assustadoras? Sim, pois esse rio é um viajante que tudo vê, tudo sente. Neste espetáculo o rio toma a forma de um viajante para falar com o homem de igual para igual, revivendo suas lendas, recobrando suas forças e nos levando a descobrir que a água é o maior tesouro de nosso planeta.

Essa fábula é salpicada por festas, tradições, danças típicas, músicas e elementos do folclore de várias cidades que são banhadas pelo rio Tietê, como o “sambalenço”, a “catira”, o “cururu”, o “encontro de batelões” e a música indígena. A trilha do espetáculo foi composta a partir dos ritmos tradicionais do estado de São Paulo, sobretudo a “moda de viola” e o “samba-lenço”, sem deixar de prestigiar ritmos universais como o reggae, ou brasileiríssimos como o frevo e o choro. Tudo isso dialogando em alguns momentos com a música eletrônica. As canções são todas executadas ao vivo, porém, em uma experiência inédita para o grupo Último Tipo, são usadas trilhas gravadas durante alguns textos e transições. Todas as músicas são autorais e inéditas, exceto uma que é tupi-guarani.

Os materiais de cena, cenário e figurinos, como em todos os outros trabalhos do grupo, foram criados com materiais descartados, prezando a reciclagem e o reaproveitamento. O espetáculo, que estreou em novembro de 2014 já foi apresentado mais de uma centena de vezes, percorrendo mais de 40 cidades do estado de São Paulo.

Serviço:

MOSTRA DE REPERTÓRIO ÚLTIMO TIPO | FÉRIAS MUSICAIS

Rio que Passa Lá

Dia 5 de fevereiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Ficha Técnica:

Texto: Velu Carvalho

Direção: Déo Piti

Direção de Atores: Newton Murce

Preparação Corporal: Renata Oliveira

Figurinos: Déo Piti

Cenário: Último Tipo

Iluminação: André Salvador

Música: Déo Piti e Jara Carvalho

Gravações: Estúdio PH Mix (Teo Carvalho)

Produção Executiva: Jara Carvalho

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 26/01, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

O Treco da Pata Choca

Dia 12 de fevereiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 01/02, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

