Estudantes e professores da UFGD estão em Tocantins participando do Projeto Rondon

Oito estudantes e dois professores da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) estão em Barrolândia, município de Tocantins, participando da Operação Tocantins do Projeto Rondon. Entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro, o grupo vai realizar palestras, oficinas, cursos e rodas de conversas com informações sobre bem-estar, saúde e cidadania, direitos humanos e educação.

Celeste Rodrigues da Cruz, acadêmica de Engenharia de Alimentos, fez parte da equipe que elaborou o projeto, contribuindo com o desenvolvimento das oficinas de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos para a produção de alimentos seguros, como também na estruturação das propostas viabilizando a participação dos estudantes da UFGD. Por motivos familiares ela não pôde viajar com os colegas e ficou na reserva caso seja necessário alguma substituição. Entretanto está acompanhando tudo o que acontece lá em Barrolândia, via email, whatsapp e redes sociais, auxiliando o grupo à distância. “Quando fiz minha primeira graduação, na década de 1980, eu participei do projeto Rondon e por isso sei como essa experiência é única, transformadora. Oportuniza que os universitários conheçam outra realidade e aprendam a colocar os seus conhecimentos teóricos em prol da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável das comunidades. Após o Rondon, ampliamos a nossa visão sobre humanização, valores, solidariedade e voluntariado. Antes só tínhamos o conhecimento teórico e acadêmico. Na comunidade vivenciamos na prática. Um pouco que contribuímos é muito para quem nunca teve nada”, avalia a estudante.

Informações sobre saúde e bem-estar

O Projeto Rondon tem como objetivo desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades, principalmente as relacionadas com a melhoria do bem estar social. Informar e conscientizar sobre temas como saúde e cidadania são uma das atividades dos rondonistas.

Em Barrolândia, a acadêmica de Nutrição Valéria Benatti tem como missão realizar atividades para os profissionais da área da saúde e da alimentação escolar, sobre boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, alimentação balanceada e demais capacitações que sejam necessárias às lideranças locais e comunidade.

Taissa Gonçalves Leal e Fabiana Rodrigues Lima, acadêmicas do curso de Medicina, estão repassando informações sobre sexualidade para o público de mulheres jovens e adolescentes, com foco na prevenção da gravidez precoce e de doenças sexualmente transmissíveis. Para isso, ao invés de palestras, a estratégia adotada é o incentivo ao diálogo, a troca de opiniões e informações entre as jovens, por meio de rodas de conversa. Taissa e Fabiana também estão realizando oficinas de formação para professores, sobre o papel dos educadores no combate às drogas, Promoção da Saúde Bucal para as crianças, Roda de Debate com os profissionais dos postos de saúde sobre o SUS e sobre o enfrentamento das dificuldades. Em relação às doenças endêmicas, será realizada oficina abordando dengue, Zika e Chicungunya. Informações sobre Febre amarela e malária serão abordadas em destaque, considerando o surto registrado na região norte do Estado.

Rivail Farias Santana, acadêmico de Psicologia, realizou palestras de conscientização sobre abuso infantil e violência doméstica, para lideranças locais.

Iaucas Souza Braga, acadêmico da Educação Física realizou atividades lúdicas e esportivas voltadas às crianças e jovens de escolas públicas da cidade, tais como slackline e rugby – novidades para a comunidade de Barrolândia.

Empreendedorismo e produção

Ainda entre os objetivos do Projeto Rondon está à capacitação da gestão pública e de setores produtivos. Lucas Siqueira Manrique Pinheiro do curso de Engenharia de Aquicultura está realizando um trabalho com agricultores da região sobre o cultivo de peixes, ministrando oficinas e dias de campo voltado às boas práticas de manejo sobre o cultivo dos peixes pirarucu e tambaqui. Também ministrando oficina de educação ambiental para crianças e adolescentes com foco na minimização do uso de agrotóxicos, e oficina para produtores rurais sobre o cultivo de abacaxi e uso adequado de equipamento de proteção individual para aplicação de agrotóxicos.

Everton Viana Tavares, estudante de Administração, realizou formações para professores das escolas públicas, com foco em motivação, relacionamentos interpessoais e resolução de conflitos. Para os empresários e para os gestores públicos, Everton vem dando uma série de palestras sobre princípios de administração, gestão de projetos, motivação, e relacionamentos Interpessoais, resolução de conflitos e inovação.

Todas as manhãs a acadêmica Maria Joyce dos Santos Silva, da Biologia, apresenta o Programa Alô Rondon, na Rádio local, em parceria com acadêmicos da Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR), divulgando a programação diária das oficinas, palestras, cursos, e demais as novidades da Operação Tocantins.

Além dos oito estudantes, dois professores estão em Tocantins: Daniele Menezes Albuquerque, docente do curso de Engenharia de Aquicultura, e Sebastião Sebastião Martins Neto, do Curso de Medicina da FCS.

O que é o projeto Rondon?

O Projeto Rondon visa contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania. Quem coordena a ação é o Ministério da Defesa, em estreita parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Esporte e a Secretaria de Governo da Presidência da República.

É uma ação do Governo Federal realizada em coordenação com os Governos Estadual e Municipal, e em parceria com as Instituições de Ensino Superior. Para professores e estudantes que participam, é uma experiência de extensão que lhes permite conhecer outra realidade social brasileira.

Estudantes da UFGD que tenham interesse em participar do projeto nas próximas devem entrar em contato com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEX), e conhecer mais sobre o planejamento e cronograma de atividades por meio do site http://www.projetorondon.defesa.gov.br/.

