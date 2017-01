2º BPM: Policiais Militares de Selvíria resgatam Tamanduá Bandeira

NOTA DE IMPRENSA Nº 040/2016

Selvíria, (MS) – Na tarde de ontem (26/01), Policiais Militares foram acionados pela população para resgatar um Tamanduá Bandeira que estava dentro de uma fossa abandonada.

No local a guarnição se deparou com certa dificuldade para retirar o animal do local sem machucá-lo, através do uso de uma corda e um cano resgataram o tamanduá soltando ao seu habitat natural.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM