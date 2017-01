2º BPM: Policiais Militares da ROTAI em operação conjunta com o Corpo de Bombeiros e Voluntários encontram criança desaparecida

NOTA DE IMPRENSA Nº 039/2017

Três Lagoas, (MS) – Na manhã de hoje (27/01), por volta das 5h00min, Policiais Militares da ROTAI (Rondas Táticas do Interior) que participavam das buscas, encontram a criança que desde o início da noite de ontem estava desaparecida. Segundo informações a criança de 3 anos sumiu próximo a sua residência Chácara Cristal via vicinal para a Termoelétrica.

O desaparecimento da criança mobilizou várias guarnições da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Policiais de Folga, Defesa Civil e Voluntários devido à mata na região ser bem fechada. As buscas foram intensificadas durante toda a noite e madrugada. Os Policiais encontram o menino aproximadamente 4 km de onde ele desapareceu, pois segundo os responsáveis a criança estaria com 2 (dois) cachorros. Ao amanhecer do dia foi visualizado um dos animais na beira da estrada, momento em que os policiais ligaram a sirene da viatura acordando assim a criança que saiu correndo do meio da mata quando um dos policiais foi ao encontro da criança.

Graças ao apoio de todos os envolvidos a criança foi encontrada e entregue aos pais sendo encaminhada ao atendimento médico.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM