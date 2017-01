Turma da Mônica faz homenagem ao Ano Novo Chinês

Turma da Mônica em mandarim

Em ilustração inédita, em mandarim, a Turma da Mônica deseja para brasileiros e chineses um “Feliz Ano Novo, um Feliz Ano do Galo”. Na ilustração, a Mônica, Cebolinha, a Magali e o Cascão, participam da “Dança do Dragão”, um dos mais importantes espetáculos da cultura chinesa.

A ilustração será apresentada na abertura do evento e será entregue, em moldura especial, ao cônsul-geral da China no Rio de Janeiro. Durante os três dias do evento ela será projetada no telão de LED, acompanhada por um depoimento do Sr. Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, gravado especialmente para a ocasião.

