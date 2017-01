Prefeitura conversa com representantes da Fíbria sobre estradas vicinais

Reunião contou com executivos da empresa, secretários e diretores municipais

O prefeito Angelo Guerreiro, acompanhado pelo secretário municipal de Governo Daynler Leonel e secretário de Infraestrutura, Transportes e Trânsito, Dirceu Deguti, se reuniu com representantes da Fíbria. O objetivo foi tratar das estradas vicinais que cercam o município e é caminho rotineiro de veículos que transportam matéria prima da indústria.

Um bom relacionamento com as grandes indústrias é questão de grande importância para o prefeito. “A Fibria é essencial para Três Lagoas e sabemos que nosso município, da mesma forma, é muito importante para o crescimento da fábrica. Não queremos apenas a segunda fase de ampliações, queremos a terceira, a quarta. Queremos a indústria forte em nossa região”, explicou.

Durante a reunião, Tomás Dandrea Balistiero, gerente geral de operações florestais da Fibria, apresentou ao prefeito e secretários, um balanço do que foi investido desde 2009 nos 112 quilômetros de estradas municipais e estaduais na região onde a fábrica opera.

O pedido do prefeito aos executivos da Fibria é que os investimentos se mantenham e novos sejam feitos para preservação das estradas e pontes que cercam o município e servem à logística das empresas.

Preocupado com o tráfego pesado em nossas estradas, Angelo Guerreiro sugeriu um novo encontro para tratar a presença de veículos de grande porte com placas de outros estados. “Não é justo que os proprietários das carretas que usufruem do nosso sistema viário, contribuam com os impostos de suas regiões, enquanto oneram custos para nossos contribuintes locais”, apontou.

A partir desse encontro ficou acordada uma nova reunião com técnicos operacionais da Fibria e do município para planejamento de ideias e execução de trabalhos que unirão a empresa e o município no futuro.

Também estiveram representando a empresa de celulose, Alan Charles Brehmer, gerente de logística, Rodrigo Sugske Garcia, coordenador de logística e Marisa Coutinho, relações institucionais.

Fonte: Assessoria de Gabinete da Prefeitura de Três Lagoas