MC conta com linhas de aditivos que maximizam a produção de obras pré-fabricadas

As soluções, entre outras vantagens, permitem o aumento da produtividade, melhoram a qualidade e reduzem a mão de obra no segmento

O mercado da construção, cada dia mais, busca soluções que garantam a qualidade e a produtividade de suas obras. Por isso, a MC-Bauchemie, líder no desenvolvimento de soluções químicas para construção e com mais de 55 anos no mercado mundial, oferece ao segmento de pré-fabricados linhas completas de aditivos para concreto, que contam com plastificantes e superplastificantes de alto desempenho, desmoldantes para formas e produtos especiais para acabamento do concreto.

O emprego desses aditivos permite uma redução significativa na utilização de água, resultando em um concreto de alta resistência inicial, com maior facilidade no processo de desforma e melhor aparência final das peças. Com as linhas MC-PowerFlow e MC-TechniFlow, aditivos superplastificantes à base de éter policarboxilatos, por exemplo, é possível fazer concretos sem a necessidade de adensamento, que são conhecidos como concretos auto adensáveis. Neste contexto, a utilização dessas soluções impacta diretamente na redução da mão de obra e no aumento da produtividade, sempre com a garantia de uma qualidade superior.

Segundo o engenheiro e pesquisador da MC, Holger Schmidt, as vantagens das duas linhas se justificam também pelo fator econômico. “Entre os pontos positivos nesse sentido, poderíamos destacar a simplificação no lançamento do concreto, a redução do cronograma de obra, a alta qualidade de preenchimento em armaduras densas e a melhoria das condições de trabalho e a superioridade na homogeneidade das peças, que ganham excelente superfície de acabamento e cantos perfeitos nos elementos pré-fabricados. Outra questão importante é a diminuição significativa de até 40% da relação entre água e cimento para aumentar a resistência inicial e a durabilidade”, afirma o engenheiro.

O produto Centrament 500 Rápido, da linha de aditivos aceleradores de resistência inicial, aumentam a resistência inicial de 6 horas em até dez vezes, sem impactá-la na etapa final. “Os diferenciais de mercado da linha Centrament 500 Rápido são: permitir moldagem em temperaturas mais baixas de concreto; tempo mais curto de acabamento do concreto e de aplicação de procedimento de cura, bem como a redução da exsudação”, explica Schmidt.

A expertise da MC no desenvolvimento de soluções químicas para construção também envolve a oferta da linha Centrilit Fume S, de Sílica ativa em suspensão. Ela proporciona uma maior resistência à compressão após as primeiras idades de existência da edificação, em comparação com o concreto que não conta com essa substância. Ao mesmo tempo, o produto amplia a durabilidade, pois mitiga a reação álcali-agregado, resiste aos sulfatos e aumenta a impermeabilidade da superfície. “Em virtude de sua finura, as soluções da linha Centrilit Fume S conferem evidente melhora no empacotamento, diminuição da segregação e elevação da coesão da massa de concreto. Além disso, o sílica ativo em suspensão melhora muito a homogeneização e evita a aglomeração de sílica, que geralmente acontece com sua adição na versão em pó”, descreve o engenheiro.

Fonte: A4&Holofote Comunicação