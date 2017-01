Sua ideia pode virar selo: sugestões podem ser enviadas até o dia 30

O período para enviar sugestões ao programa “Sua ideia pode virar selo” está acabando. Até o dia 30 de janeiro, os Correios receberão sugestões de temas para os selos que serão emitidos em 2018 e 2019. Os interessados em participar devem preencher o cadastro, disponível no site da empresa.

Temas como cultura popular, fauna, flora, meio ambiente, turismo, entre outros, podem ser sugeridos. A proposta defendendo a importância da emissão pode ser enviada também por carta para:

Correios – Gerência de Filatelia

Setor Comercial Sul, Quadra 4, Bloco A, nº 256

70304-915 – Brasília – DF

Participação – População em geral, representantes de instituições e de órgãos governamentais podem enviar suas propostas. As sugestões que estiverem de acordo com os critérios definidos pela Portaria 500/2005, do antigo Ministério das Comunicações, serão encaminhadas à Comissão Filatélica Nacional, que definirá os 15 temas que serão transformados em selos.

Desde 2000, quando o programa foi lançado, os Correios receberam, em média, 1.300 sugestões por ano, a maioria delas destacando personalidades e datas comemorativas.

Fonte: Assessoria de Comunicação dos Correios