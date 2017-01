Bemis abre mais de 30 vagas em Três Lagoas

Oportunidades são para Auxiliar de Produção e Operador de Equipamentos

Três Lagoas, 27 de janeiro de 2017 – A Bemis, uma das maiores fabricantes de embalagens do mundo, está com vagas abertas para a planta de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. São mais de 30 vagas operacionais divididas em Auxiliar de Produção e Operador de Equipamentos.

A empresa está à procura de profissionais que se interessem pelo ramo industrial e tenham vontade de crescer profissionalmente. A fábrica de Três Lagoas é responsável pela produção de embalagens rígidas, usadas para produtos como margarina, manteiga, iogurte, água, temperos e doces.

O candidato deve possuir ensino médio completo e experiência na função, além de trabalhar bem em equipe, ter comprometimento e responsabilidade. O processo seletivo estará aberto até que todas as vagas sejam preenchidas.

“Esta é uma grande oportunidade para a Bemis e para Três Lagoas. São muitas vagas e esperamos preenchê-las com grandes talentos. Buscamos profissionais que estejam dispostos a crescer conosco e que nos ajudem a entregar excelência em nossos produtos, que é resultado do trabalho em equipe de toda a empresa”, explica Valéria Barros, Supervisora de Recursos Humanos da Bemis de Três Lagoas.

Os interessados devem entregar o currículo atualizado na portaria da empresa: Av. Yossef Ahmad El Jarouche, 6685 – Distrito Industrial. CEP: 79640-080.

Sobre a Bemis

A Bemis é uma das maiores fabricantes de embalagens do mundo. Com sede em Neenah, Wisconsin (EUA), a companhia atende aos mercados de alimentos, bebidas, cosméticos, farmacêuticos, higiene pessoal, limpeza doméstica, médico-hospitalares e pet food com embalagens flexíveis, rígidas, cartonadas, tubos laminados e rótulos. A companhia conta com 18 mil funcionários em 60 unidades, localizadas em 12 países nas Américas do Norte e Latina, Europa e Ásia-Pacífico. Mais informações no site www.bemis.com.

Fonte: Ketchum