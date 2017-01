Maior feira de irrigação da cafeicultura será realizada em Araguari, MG, de 21 a 23 de março

Fenicafé contempla o XIX Simpósio de Pesquisa de Cafeicultura Irrigada, a XX Feira de Irrigação de Café do Brasil e o XXII Encontro Nacional de Irrigação da Cafeicultura do Cerrado

A Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura – Fenicafé de 2017 será realizada em Araguari, Minas Gerais, no Pica Pau Country Club, de 21 a 23 de março. Maior evento de irrigação e tecnologia da cafeicultura tem por objetivos promover a discussão e a divulgação de conhecimentos, tecnologias, produtos e serviços relacionados à cafeicultura irrigada, seus avanços e desafios, além de estimular negócios e apontar demandas para novos estudos. A Fenicafé é promovida pela Associação dos Cafeicultores de Araguari – ACA, com apoio da Universidade de Uberaba – Uniube, Embrapa Café, Consórcio Pesquisa Café e Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola – SBEA.

Referência nacional e internacional, a Feira tem contribuído para a crescente adoção de avançadas tecnologias de irrigação do café no Brasil. A Fenicafé realiza três grandes eventos: XIX Simpósio de Pesquisa de Cafeicultura Irrigada, XX Feira de Irrigação de Café do Brasil e XXII Encontro Nacional de Irrigação da Cafeicultura do Cerrado. O XIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada tem por objetivo promover a discussão e a divulgação de resultados de pesquisa e tecnologias com ênfase no uso mais eficiente da irrigação, visando ganhos significativos em produtividade e qualidade. Os artigos técnico-científicos a serem apresentados e publicados nos Anais do Simpósio já podem ser enviados por meio da homepage do simpósio (www.fenicafe.com.br) até 13 de fevereiro.

Para saber mais sobre a Fenicafé, l eia na íntegra esta matéria no Observatório do Café eia na íntegra esta matéria no, do Consórcio Pesquisa Café.

Fonte: Embrapa Café