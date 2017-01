Projeto Radiophone traz novidades!

O Projeto Radiophone inicia, em 2017, uma nova etapa de divulgação com peças que estão sendo criadas pela agência Master, e um vídeo tutorial. A iniciativa, além de estimular a compra de celulares com chip de rádio integrado, reforça que o futuro do rádio está no dial, no sinal livre, universal e gratuito.

Para que o projeto alcance todos os ouvintes, pedimos o seu apoio na divulgação dos spots, jingles e testemunhais, preenchendo assim os espaços disponíveis em sua grade de programação.

Para facilitar, estamos enviando novamente o Manual do Projeto Radiophone com as orientações e sugestões de veiculação das peças e uma novidade: o vídeo tutorial, que poderá ser postado na página do Facebook e Youtube da sua emissora, além de ser enviado aos seus principais contatos por WhatsApp.

Clique aqui para acessar o Manual.

Juntos, podemos chamar a atenção de todos os ouvintes e conscientizar que o rádio ouvido no celular é o futuro na palma da mão. Em qualquer comunidade, o rádio é uma das plataformas de comunicação de massa mais importantes, atingindo 89% da população brasileira, que não quer deixar de consumir o rádio, mas está migrando para as encantadoras novas plataformas de consumo, principalmente o celular.

O futuro do rádio depende de nossas ações de hoje.

Agradecemos desde já o seu engajamento.