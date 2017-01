Obra da Editora do Brasil integra o dossiê da ilustradora Ciça Fittipaldi, indicada ao 32º Prêmio Hans Christian Andersen

A premiação é considerada o mais alto reconhecimento internacional dado a um escritor ou a um ilustrador de livros infantis, pela totalidade de sua obra

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) – seção Brasileira do IBBY – International Board on Books for Young People, indica novamente a ilustradora Ciça Fittipaldi como finalista ao Prêmio Hans Christian Andersen (HCA), 2018. A obra Danite e o leão – Um conto das montanhas da Etiópia, recém lançada pela Editora do Brasil, integra o dossiê das obras da ilustradora enviado ao júri.

O prêmio HCA contribui para promover e divulgar a Literatura Infantil e Juvenil em âmbito mundial, junto a especialistas e editores da área. A premiação está na 32ª edição e é considerada o mais alto reconhecimento internacional dado a um escritor ou a um ilustrador de livros infantis, pela totalidade de sua obra. Os brasileiros vencedores do prêmio até o momento foram: Lygia Bojunga, em 1982, Ana Maria Machado, em 2000, e Roger Mello, em 2014, primeiro ilustrador latino-americano a ganhar a honraria.

A FNLIJ indicou a escritora Marina Colasanti e a ilustradora Ciça Fittipaldi para concorrerem ao Prêmio, cujo resultado será anunciado em abril 2018, durante a Feira do Livro Infantil de Bolonha. Para a indicação de Ciça, a FNLIJ reuniu em um dossiê algumas de suas das obras de destaque. O livro Danite e o leão – Um conto das montanhas da Etiópia foi um dos escolhidos para representar seu trabalho. A obra conta o desafio que a protagonista Danite sofre ao enfrentar a resistência do enteado, Beshir. Recriado pelas mãos premiadas de Rogério Andrade Barbosa e Ciça Fittipaldi, o conto africano deste livro revela uma cultura diferente aos leitores brasileiros e traz um ensinamento universal muito valioso sobre persistência e superação. Gilsandro Vieira Sales, Coordenador de Edição de Literatura da Editora do Brasil, ao comentar sobre a ilustradora Ciça Fittipaldi afirma: “Tê-la em nosso catálogo é motivo de muito orgulho, pois ela é um grande nome da ilustração no Brasil e no mundo”.

Sobre a Editora do Brasil:

Fundada em 1943, a Editora do Brasil atua há mais de 70 anos com a missão de mudar o Brasil por meio da educação. Como empresa 100% brasileira, foca a oferta de conteúdos didáticos, paradidáticos e literários direcionados ao público infanto-juvenil. Foi fundadora da CBL, SNEL, FNLIJ, IPL e da Abrelivros.

