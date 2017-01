﻿Prédio da Santa Casa recebe o nome do responsável por sua construção

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), o ato solene de denominação do prédio da Santa Casa em homenagem ao ilustre ex-presidente do hospital, Dr. Arthur D’Ávila Filho, grande benfeitor da instituição. No final da década de 1970 e início da de 1980, Arthur D’Ávila foi responsável pela construção da Santa Casa. Além desta realização, Dr. Ávila, como ficou conhecido, presidiu a ABCG por quase 20 anos em mandatos que se distribuem no tempo entre os anos de 1974 e 2005. A homenagem marca o início das comemorações do centenário do hospital.

Arthur D’Ávila foi o maior responsável pela construção do prédio com capacidade para até 700 leitos, algo fantástico para o final da década 70. Sua luta pelo novo prédio enfrentou grande resistência à época, todavia prevaleceu sua posição visionária que se mostra acertada ainda hoje, 40 anos depois.

Nascido em 22 de setembro de 1920 em Aquidauana, formou-se cirurgião dentista em 1945, após ter estudado no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde recebeu formação. Ex-presidente da Associação dos Dentistas e do Sindicato Rural de Campo Grande, foi ainda governador do Rotary Club Internacional e vereador. Casado com Maria Aparecida Moraes D’ávila, Dr. Arthur faleceu em 2013 aos 92 anos, vítima de uma pneumonia. O homenageado deixou três filhas.

Em seu discurso, o presidente da Santa Casa. Dr. Esacheu Nascimento, agradeceu aos presentes, em especial a família do homenageado, e em seguida, contou resumidamente a trajetória do Dr. Arthur D’Ávila em Campo Grande e na Santa Casa. “Homem de visão futurista nunca foi omisso, presidindo a nossa Santa Casa em oito mandatos, tempo em que imprimiu uma gestão compartilhada, conciliadora, idealista e responsável. A lição que ele deixou é a do amor. Ele lutou e soube aproveitar os momentos da vida intensamente”.

Na oportunidade, Dr. Esacheu falou aos presentes que a Santa Casa, segundo o Ministério da Saúde, é um dos cinco maiores hospitais do Brasil em resolutividade no Sistema Único de Saúde. Além disso, o presidente do hospital lembrou aos presentes algumas conquistas ocorridas durante seu primeiro ano à frente da instituição. “Estamos reestruturando os espaços físicos e equipamentos tecnológicos, além de uma completa reengenharia dos recursos humanos e atividades hospitalares. Estamos resgatando a condição de Hospital Escola, as cirurgias de transplantes em diversas especialidades, tais como rins, que já estão sendo realizadas. Estamos investindo na linha de cuidados privados em nosso Prontomed e leitos totalmente reformados, inclusive na Pediatria, com hotelaria e salas cirúrgicas atualizadas para o século XXI. Criamos e está ao dispor da comunidade campo-grandense o nosso Plano de Santa Casa Saúde”.

No ano do Centenário da ABCG-Santa Casa, Dr. Esacheu pede aos funcionários do hospital para que se empenhem e se dediquem cada vez mais aos pacientes. “Aos nossos colaboradores, médicos, enfermeiros e todas as profissões afins de assistência à saúde que aqui realizam o seu labor diário, peço que se empenhem cada vez mais com dedicação, amor e respeito por nossos pacientes, empregando qualidade em suas respectivas atuações profissionais, com o humanismo cristão que é a base da motivação desta grande obra”, finalizou.

Antes de finalizar o evento, o presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, entregou homenagens àqueles que de alguma forma, contribuíram para a realização de um grande sonho. A placa entregue continha a seguinte mensagem: “No ano do Centenário da Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa, prestamos esta justa homenagem pelo companheirismo, dedicação e apoio à nossa instituição”.

A primeira a receber homenagem, foi a senhora Maria Aparecida D’Ávila idealizadora e realizadora da Equipe da Esperança, instituído em 10 de setembro de 1993 e que até hoje atua nos cuidados dos pacientes internados e seus familiares, interagindo com o processo contínuo de humanização hospitalar. Em seguida foi a vez do Dr. Renato Alves Ribeiro, presidente da ABCG-Santa Casa gestão de 1988-1989, senhor Sinval Martins de Araújo, presidente da ABCG-Santa Casa gestão de 2002-2004, senhor Felipe Dib recebeu a homenagem do senhor Elias Gazal Dib, presidente da Santa Casa Gestão 2006-2007, senhor Wilson Teslenco, presidente na gestão de 2012-2015, senhora Maria Aparecida Pedrossian, intitulada madrinha do hospital que, além de ser homenageada, também recebeu uma homenagem ao seu esposo Dr. Pedro Pedrossian, senhor Giannino Camillo, diretor sócio da Construmart, arquiteto Celso Costa, autor do projeto do Hospital Santa Casa e que neste ato recebeu também homenagem ao arquiteto Eudes Costa – in memoriam e por último o senhor Silviano Cola, mestre de obras responsável pela execução integral das obras do hospital.



Fonte: Santa Casa de Campo Grande