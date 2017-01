GasBrasiliano fará concurso em 2017

Publicado hoje (27), edital conta com vagas para cargos dos níveis médio e superior com salários de até R$ 5.381,24

Responsável pela distribuição de gás natural em todo o Noroeste Paulista, a GasBrasiliano realizará em 2017 processo seletivo público para admissão de empregados. O edital conta com 7 vagas, sendo 5 para nível superior com salários de R$ 4.994,46 a R$ 5.381,24, e 2 vagas de nível médio com salário inicial de R$2.264,13.

O certame contemplará os cargos de Engenheiro de Gás Natural Júnior, voltada aos profissionais com formação em Engenharia Civil, de Controle e Automação, Elétrica, Mecânica, Produção ou Química; Contador Júnior, para graduados em Ciências Contábeis; Economista Júnior, para profissionais com formação em Economia; e Advogado Júnior, para bacharéis em Direito.

Para as duas vagas de Técnico de Operação Júnior será aceita formação em curso técnico de nível médio de diversas áreas tais como Análises Químicas, Automação Industrial, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Mecânica, Mecatrônica, Metalurgia, Petróleo e Gás, Petroquímica, Plásticos, Química, Refrigeração e Climatização ou Sistemas a Gás.

Todos os selecionados atuarão inicialmente na sede da GasBrasiliano, localizada na cidade de Araraquara (SP). O edital, assim como o cronograma do processo seletivo, foram publicados hoje (27) no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O edital também está disponibilizado no site da IESES – Concursos Públicos (www.gasbrasiliano2017.ieses.org), empresa que realizará as provas, além de poder ser acessado pelo site da GasBrasiliano (www.gasbrasiliano.com.br). Os interessados poderão efetuar as inscrições de 30 de janeiro até 10 de março.

Sobre a GasBrasiliano:

Concessionária de distribuição de gás natural canalizado na região Noroeste do Estado de São Paulo está presente com sua rede de distribuição em 31 municípios e atende ainda outros cinco com gás natural comprimido (GNC). Entre os principais municípios atendidos estão Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, Ribeirão Preto e São Carlos, somando cerca de 20 mil clientes supridos por uma rede de distribuição com mais de 990 km de extensão.