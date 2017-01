Tamiko mantém parceria com Elektro

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) recebeu, em seu gabinete na manhã dessa sexta-feira (27), a primeira visita oficial de representantes da empresa Elektro, parceira em projetos, como a Escola de Eletricista.

Participaram do encontro o especialista institucional, Fábio Costa, a especialista comercial, Dulcimar Cunha, o supervisor de distribuição, Ricardo Fioravante e o supervisor de projetos e planejamento, João Henrique.

“Esta é nossa primeira visita oficial, gostaríamos de saudar a prefeita eleita, Tamiko Inoue, e falar do orgulho de sermos parceiros do Governo de Andradina que não tem medido esforços para que a população seja bem atendida e que tenha oportunidades para uma melhor qualidade de vida o que é nosso principal princípio, por isso, sempre temos sucesso ao trabalharmos juntos”, disse o especialista institucional Fábio.

Para a prefeita os benefícios vão além do lado profissional. “Vamos continuar com nossas parcerias e projetos com a Elektro, principalmente a Escola de Eletricistas que tem mudado a vida de muitas pessoas. Percebemos o quanto é importante os ensinamentos tanto profissionais como de formação de um caráter solidário e como um verdadeiro modo de vida”, disse Tamiko.

Dulcimar ressaltou que Andradina é exemplo para outras cidades. “Nós acompanhamos a Escola de Eletricistas, que desde 2009 é referência a toda a nossa região. Foram através de vários bons exemplos que colhemos nessa experiência com o Governo de Andradina que pautamos muitas outras decisões, além de várias histórias de verdadeiras conquistas e até superação de vida desses rapazes e moças que frequentam a Escola”, completou a especialista comercial.

Acompanharam a reunião o vice-prefeito, Pedro Bentivóglio (PSD), os secretários, de Esportes, Lazer e Juventude, Manoel Messias de Almeida, de Agricultura e Abastecimento, José Henrique Pastorelli e o engenheiro eletricista do município, Guilherme Henrique Alves.

“Contamos com o apoio da Elektro, principalmente neste ano em que nossa cidade completa 80 anos e que recebemos os Jogos Regionais, quando em julho Andradina receberá mais de 6 mil atletas. Vamos precisar de toda ajuda”, finalizou Tamiko.

Foto: Reunião_Elektro – Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Tamiko mantém parceria em projetos com a Elektro/Secom’s