Tamiko acompanha atendimento do Sebrae Móvel

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) esteve acompanhando, na manhã desta sexta-feira (27), o atendimento da unidade móvel que está estacionada na J. A de Carvalho em frente à Prefeitura Municipal.

Tamiko destacou a importância deste atendimento ao cidadão, dando ao empreendedor um acolhimento mais abrangente, prestando todos os esclarecimentos que possam surgir. “Em Andradina temos uma equipe capacitada para atender nossos empreendedores, e unir esse time ao trabalho da Unidade Móvel dá à população ainda mais recursos e conteúdos”, afirmou Tamiko.

A vinda da unidade é fruto de uma parceria entre o Sebrae Aqui!, o Governo de Andradina, a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Andradina) e o SRA (Sindicato Rural de Andradina) que traz o atendimento de consultores diretamente do escritório móvel.

O Sebrae Móvel é uma unidade de atendimento volante que funciona literalmente como um escritório sobre rodas, em uma van customizada para o atendimento ao público, equipada com computadores, internet, ar condicionado e cartilhas com informações e orientação para quem já tem ou deseja investir em um pequeno negócio.

“É uma oportunidade para tirar suas dúvidas sobre como abrir seu próprio negócio, ou até mesmo orientações para quem já é empreendedor”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Hugo Zamboni.

Também esteve presente a analista de negócios do Sebrae Araçatuba, Daiana Kodama, e a agente de desenvolvimento, Nádia Guarini.

Foto: Sebrae Móvel Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Unidade móvel do Sebrae continua atendimento nesta segunda-feira (30)/Secom’s