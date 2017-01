Otorrinolaringologista explica 5 problemas de saúde que podem causar tosse

Descobrir a causa é a primeira tarefa para solucionar o incômodo

São Paulo, janeiro de 2017 – Tossir é um reflexo natural do aparelho respiratório, que surge para eliminar micro-organismos ou outros irritantes que estejam afetando nariz, garganta ou pulmões. A tosse não é uma doença, mas um sintoma e deve ser investigado já que ela pode ocorrer por diversas razões.

Abaixo, o otorrinolaringologista da Clínica Dolci em São Paulo, Prof. Dr. Eduardo Landini Lutaif Dolci, explica alguns problemas que podem estar por trás da tosse:

Síndrome do gotejamento pós-nasal – É causada quando o muco escorre por trás das cavidades nasais para a parte de trás da garganta. Este problema, geralmente, causa a vontade de tossir como forma de limpar a garganta.

Alergia – A tosse de origem alérgica pode surgir quando o paciente entra em contato com alguma substância alergênica, que pode ser poeira, pelo de animais ou pólen das flores e das árvores.

Refluxo gastroesofágico – Ocorre quando o ácido do estômago retorna ao esôfago e pode chegar até a garganta, laringe ou faringe, causando inflamação na região gerando sintomas, como a tosse seca, pigarro e sensação de secreção parada na garganta.

Sinusite – Inflamação ou inchaço do tecido que reveste os seios da face podem resultar em infecção, acúmulo de muco, dores no rosto e na cabeça, e tosse com catarro.

Faringite – É a inflamação da mucosa que reveste a faringe (porção interna do tubo que comunica deste o nariz ate a parte mais inferior da garganta), provocada por uma infecção de caráter viral ou bacteriano. A tosse seca é um sintoma habitual do problema devido à irritação no local.

O especialista ainda faz o alerta de que é importante procurar o auxílio médico sempre que a tossedurar mais de 10 dias ou se for acompanhada de febre, suores noturnos, falta de ar, diminuição de apetite, cansaço e eliminação de secreção com sangue.

Sobre o especialista: Dr. Eduardo Landini Lutaif Dolci é sócio da Clínica Dolci ­ Otorrinolaringologia e Cirurgia Estética Facial, em São Paulo; Professor Instrutor de Ensino do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo; Membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico ­Facial; Membro eleito da Comissão de Residência e Treinamento da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-­Facial; Membro titular da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face.www.facebook.com/clinicadolci

