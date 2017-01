Forro que estava caindo em CEI é retirado pela Prefeitura

Em visita nesta quinta-feira (26) o prefeito constatou o problema e nesta sexta-feira (27) os trabalhos de reparo foram iniciados

Visando dar maior segurança e conforto as crianças atendidas e funcionários do Centro de Educação Infantil Professora “Clarinda Dias Conceição”, antigo CEI Irmã Sheila, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio de empresa prestadora de serviço e apoio do Departamento Municipal de Obras e Serviços, começou nesta sexta-feira (27) a retirar o forro de madeira que estava caindo em alguns cômodos da unidade, além de tomar outras providências.

Em visita do prefeito Angelo Guerreiro ao local na última quinta-feira (26), os servidores apontaram diversos problemas no local, como: forro caindo, vazamentos e cupins no telhado. De imediato, Guerreiro determinou a remoção do forro e revisão de todo o telhado.

Segundo os servidores do CEI, o problema é antigo e crônico e, apesar de vários documentos mostrando a gravidade do problema, não era resolvido.

