Assistência Social realiza palestra no Novo Oeste para apresentar serviços ofertados

A Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Centro de Referência de Assistência CRAS “Ana Maria Moreira” realizou na última quinta-feira (26) uma reunião com as famílias do Residencial Novo Oeste ll (Condomínio Pereira Barreto) sobre os serviços ofertados pela Assistência Social.

Conforme a Secretaria, o CRAS, bem como os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para criança/adolescente e idosos referenciados, contribui para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco, que requer também a inserção em serviços socioassistenciais e setoriais, de maneira a executar a Proteção Social Básica, fortalecimento dos laços familiares e comunitários e, acesso aos direitos garantidos por lei.

O evento contou com a participação da secretaria de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, secretária adjunta Leide Daiane, diretora de Proteção Social Básica, Eliane Leão e equipe técnica do CRAS.

SERVIÇO

O CRAS Ana Maria Moreira está localizado na Rua Rogaciano Garcia Moreira, 1762 – Vila Verde. Com atendimento de segunda-feira à sexta-feira das 07h às 11h e das 13h às 17h.

