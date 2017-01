IBBL lança purificador com opção de água quente e personalização do produto

O novo FRQ600 Expert comemora 30 anos da marca e permite personalizar o purificador com foto ou imagem à escolha

Para comemorar o aniversário de 30 anos da marca, a IBBL, empresa fabricante de purificadores e bebedouros e especialista em água, acaba de lançar o FRQ600 Expert, um purificador de água que entrega tecnologia, praticidade e design em um único produto e traz o diferencial da água quente, além das temperaturas mais tradicionais natural e gelada. A novidade também conta com refil que elimina 99,9% das bactérias e troca de refil inteligente, com um LED vermelho que avisa quando ele precisa ser substituído.

O FRQ600 Expert traz no diferencial da água quente a temperatura ideal para fazer sopas instantâneas, chás, cafés, mamadeiras, cappuccinos e diversas bebidas quentes ao comando de um toque. O produto está disponível nas cores branco e prata, pode ser instalado em locais internos e externos, sob bancadas, pias ou fixado em paredes e traz praticidade a qualquer ambiente.

Junto com este lançamento, a IBBL tem uma novidade para seus consumidores: o produto será vendido apenas por meio da loja virtual da empresa (www.ibbl.com.br) e poderá ser personalizado ao desejo do cliente. Basta no momento da compra optar pelo produto personalizado, enviar a foto ou imagem desejada e o produto será feito sob medida para o cliente. Confira como fica abaixo:

O modelo FR600 Expert (sem água quente) também conta com opção de personalização pelo site da empresa.

Sobre a IBBL

Fundada em 1986, a IBBL é uma empresa que oferece soluções em água purificada e refrigerada a milhares de indivíduos, famílias e empresas, por meio de sua linha de purificadores e bebedouros. É uma companhia especialista em água, que há 30 anos entrega pureza em cada gota.

A empresa está presente em todo o território nacional e exporta para mais de 40 países. Saiba mais em IBBL, Facebook, Twitter e YouTube.

