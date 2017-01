Em pré-temporada com o Sanfrecce Hiroshima, Felipe avalia chegada no Japão

Oficialmente apresentado pelo Sanfrecce Hiroshima, o meia Felipe já iniciou a pré-temporada com o time japonês, que vem sendo realizada na cidade de Kagoshima.

Há duas semanas no pais oriental, o jogador é só elogios ao clube. “Está sendo tudo ótimo, estou gostando bastante dessa nova experiência. Fui muito bem recebido pela torcida e pelos novos companheiros de time. O clube dá todas as condições de trabalho e possui uma estrutura de qualidade. Além disso, a cidade é incrível, só tenho motivos para agradecer”, revelou o meia, que vestirá a camisa de número 10 do Sanfrecce.

Ainda que seja sua primeira experiência fora do Brasil, Felipe garante que a adaptação ao novo país está sendo tranquila. “Estou me acostumando e ambientando a cada dia que passa. Tenho procurado aprender algumas palavras em japonês para me comunicar melhor. É uma cultura diferente, mas todos aqui estão ajudando bastante, me passam tranquilidade. Dentro de campo, deu para perceber que o futebol é mais dinâmico e de muita posse de bola. Teremos uma pré-temporada longa e vou ter tempo suficiente para me adaptar ao estilo de jogo deles”, concluiu.

