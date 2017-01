Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge chega com ação, tensão e adrenalina no Space

Christian Bale interpreta o milionário Bruce Wayne, o playboy por trás de Batman

Destaques da programação de 30 de janeiro a 5 de fevereiro



SPACE PRIME

Domingo, 5 de janeiro, às 21h*

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge(The Dark Knight Rises, 2012) Ação, EUA, 12 anos. Direção: Christopher Nolan. Com Christian Bale, Tom Hardy e Marion Cotillard. A cidade de Gotham City está pacificada e não precisa mais do Batman. A situação faz com que Bruce Wayne se torne um homem recluso em sua mansão, convivendo apenas com o mordomo Alfred. Um dia, o milionário conhece Selina Kyle, uma esperta e habilidosa ladra. Curioso em descobrir quem é ela, Bruce começa a perceber indícios do surgimento de uma nova ameaça a Gotham City, personificada no brutamontes Bane. É o suficiente para que volte a ser Batman.



SESSÃO ADRENALINA

Segunda-feira, 30 de janeiro, às 22h30*

Fuga Alucinante (Freerunner, 2011) Ação, EUA, 18 anos. Direção: Lawrence Silverstein. Com Seymour Cassel, Danny Dyer e Rebecca da Costa. Um praticante de parkour, método que consiste em explorar o relevo da cidade utilizando todas as partes do corpo, e também os muros e edifícios, tem uma bomba presa ao pescoço. Ele tem pouquíssimo tempo para atravessar a cidade e conseguir salvar sua namorada e a si mesmo.



ORIENTE EXTREMO

Terça-feira, 31 de janeiro, às 22h30*

Vírus Letal (The Viral Factor, 2012), Ação, Hong Kong, 14 anos. Direção: Dante Lam. Com Nicholas Tse, Peng Lin e Jay Chou. Enquanto escolta um cientista criminoso, um agente da Interpol é traído e baleado. Informado de que em duas semanas sofrerá uma paralisia, ele usará esse tempo numa viagem à Malásia, a fim de recuperar seu passado e recapturar o perigoso prófugo.

SPACE POWER

Cena do filme “Sharknado”

Quarta-feira, 1º de fevereiro, às 21h45*

Sharknado (Sharknado, 2013) Terror, EUA, 14 anos. Direção: Anthony C. Ferrante. Com Ian Ziering, Tara Reid e John Heard. Uma violenta tempestade açoita Los Angeles, e os furacões jogam tubarões assassinos sobre a cidade, que está toda alagada. Em meio às quedas e aos ataques dos peixes carnívoros, um surfista e sua ex-namorada lutam para sobreviver e deter a catástrofe.



CINE SPACE

Quinta-feira, 2 de fevereiro, às 22h30*

Sob o Domínio do Medo (Straw Dogs, 2011) Terror, EUA, 16 anos. Direção: Rodu Lurie. Com James Marsden, Kate Boswroth e Alexander Skarsgard. David é um roteirista que se mudou com a esposa, Amy, para a costa do golfo do Mississipi. Extremamente dedicado ao trabalho, David não percebe que Amy aos poucos começa a flertar com os homens da nova cidade. A situação faz com que ele aos poucos perca o respeito de todos, especialmente de Charlie.

CLUBE DO MEDO

Na noite de sexta, a partir das 22h30*, cinco filmes de terror em sequência.



Sexta-feira, 3 de fevereiro

Mal Entre Nós

Às 22h30* – (The Evil In Us, 2016) Terror, Canadá, 16 anos. Direção: William Lee. Com Melanie Joy Adams e David Aboussafy. Seis jovens vão passar as férias numa ilha e levam uma droga que parece com cocaína que, na verdade, contém um vírus espalhado por terroristas. O vírus transforma os amigos em monstruosos canibais assassinos, e a única garota que não usa a droga terá de enfrentar uma sangrenta carnificina.

Zumbilândia

À 0h05* – (Zombieland, 2009), Terror, EUA, 14 anos. Direção: Ruben Fleischer. Com Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Emma Stone. Para sobreviver a uma praga de mortos-vivos, Jesse Eisenberg segue regras como: sempre verifique o banco de trás, enquanto Emma Stone tenta se refugiar num parque de diversões e Woody Harrelson procura os últimos doces do mundo.

Terra dos Mortos

À 1h35* – (Land Of the Dead, 2005) Ação, EUA, 18 anos. Direção: George A. Romero. Simon Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper e Asis Argento. O futuro virou um pesadelo em que a sociedade de consumo chegou ao seu extremo e exclui os pobres vivos e os zumbis nas periferias. Riley é o chefe de uma equipe especializada em matar zumbis e abastecer os ricos da cidade, cercada por uma muralha. Mas Riley percebe que os mortos vivos começam a pensar e conseguem ter um líder.

Todo Mundo Quase Morto

Às 3h05* – (Shaun of the Dead, 2004), Terror-Romance-Comédia, EUA, 16 anos. Direção: Edgar Wright. Com Simon Pegg, Kate Ashfield e Nick Frost. Shaun não está vivendo um dos seus melhores momentos. Ele fica grande parte do tempo em um pub com seu amigo Ed, discute com a mãe e não dá bola para a namorada Liz. Quando Liz o abandona, Shaun decide colocar a vida em ordem. Ele quer reconquistar a sua agora ex-namorada, melhorar a relação com a mãe e enfrentar as responsabilidades de um adulto. Mas os mortos estão voltando à vida e mostram uma fome insaciável de carne de seres humanos vivos.

Willow Creek

Às 4h45* – (Willow Creek, 2013) Terror, EUA, 14 anos. Direção: Bobcat Goldthwait. Com Alexie Gilmore, Bryce Johnson e Laura Montagna. Um jovem casal se aventura na floresta da Califórnia com uma câmera de vídeo para tentar registrar alguma imagem do mítico Pé Grande, criatura humanóide e peluda que virou obsessão dos caçadores de mistérios. Mas a solidão e a noite na floresta são um convite para o pânico.

SESSÃO SPACE

Sábado, 4 de fevereiro, às 22h30*

Jogos Letais (Assassination Games, 2011) Ação, EUA, 16 anos. Direção: Ernie Barbarash. Com Jean Claude Van Damme, Scott Adkins e Ivan Kaye. Vincent é um assassino que realiza qualquer trabalho por uma boa quantia de dinheiro. Roland também é um dos melhores matadores, assim com o Vincent, mas largou o ramo após um traficante deixar sua esposa em coma. Quando alguém clama pela morte desses traficantes, os dois matadores, que não se conheciam, resolvem unir forças e realizar o trabalho, um por dinheiro e outro por vingança.

*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Sobre o SPACE – O SPACE foi lançado em 1991 e tem sido um dos pioneiros da televisão por assinatura na América Latina. Em 2008, ele renovou sua proposta de marcar para tornar-se o canal escolhido pelo público que aprecia a adrenalina e as emoções fortes oferecidas pelo entretenimento de ação. Os filmes e as séries mais representativos dos grandes estúdios de Hollywood, junto com mais eventos esportivos de alto nível, asseguram a sua promessa da marca de emoções extremas todo o dia, todos os dias do ano. SPACE chega em Espanhol e Português através de 5 feeds em SD e 2 feeds em HD para 58,6 milhões de domicílios em toda a América Latina. Se você gosta de entretenimento de ação, você gosta do SPACE.

http://imprensa.turner.com/

http://space.amocinema.com/home

Facebook: spacebrasil

Twitter: @spacebrasil

CONTATOS:

Alex Francisco S2Publicom (11) 3027-0238 alex.francisco@s2publicom.com.br