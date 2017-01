Sequestrada, dopada e levada para a Bolívia, estudante foge após pular de carro

Ela foi encontrada em Santa Cruz de La Sierra

Divulgação

Uma estudante, de 18 anos, passou por horas de terror depois de ser abordada por dois homens, dopada e sequestrada, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. A jovem contou para a polícia que era levada para a Colômbia, quando conseguiu fugir dos suspeitos pulando do carro em que estava. Ainda atordoada, ela se viu socorrida por moradores de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (26), em frente à Faculdade Salesiana de Santa Teresa. A jovem, que terá o nome preservado, foi encontrada na cidade boliviana depois de conseguir pular do carro dos bandidos e contou a polícia o pouco que se lembra do fato, conforme ia recobrando a consciência.

Era um dia normal, ela chegou à faculdade por volta das 18 horas e avisou a família que estava bem, como de costume. Enquanto esperava a aula começar, andou pela praça que fica na frente do prédio onde estuda e ali foi abordada por dois homens, armados com facas, eles a obrigaram a entrar em um carro preto.

A estudante então foi sequestrada, dopada e levada pelos bandidos em sentido à Colômbia. No Brasil, foi às 23 horas que a família percebeu a ausência da jovem, que pelo horário já devia estar em casa. Ainda de noite, depois de várias tentativas de contato, eles receberam uma mensagem vinda do celular menina: “Ella está bien. No se preocupe”.

Desesperados, os familiares da jovem procuraram a Polícia Civil da cidade, onde um boletim de ocorrência foi registrado. De lá, os policiais civis entraram em contato com a Polícia Federal de Corumbá, para uma tentativa de contato com a polícia do país vizinho. Por ligações, os agentes da PF então descobriram que a vítima havia acabado de ser encontrada.

Na versão dela, foram horas em domínio dos suspeitos, que eram bolivianos, até conseguir reagir. Já nesta manhã, ela pulou do carro em que estava e começou a gritar por socorro. As pessoas que estavam na rua foram até a menina e com isso, os dois sequestradores fugiram.

A jovem já estava em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, cidade que fica a 658 quilômetros de Corumbá e imediatamente foi levada para a polícia local. O Consulado Brasileiro na cidade foi chamado e a conselheira responsável passou a cuidar do caso. A menina foi ouvida e acolhida, e nesta tarde recebe os cuidados necessários para poder retornar ao Brasil.

Segundo a Polícia Federal, a jovem deve ser trazida para o Mato Grosso do Sul ainda neste sábado (28). Em Corumbá, ela será novamente ouvida e uma investigação na Polícia Federal, em parceria com a Polícia boliviana, será iniciada. Por enquanto, a caso é tratado como sequestro, mas conforme apurado pelo Midiamax, nenhuma hipótese está descartada.

A família de jovem de 18 anos conversou com reportagem e contou que chegou a receber uma mensagem ás 5 horas da manhã e assim descobriu o paradeiro da menina e o que havia acontecido. Para eles, a principal suspeita do crime é de tráfico de pessoas, por exploração sexual.

Em Corumbá, dois casos idênticos ao da estudante foram registrados. Assim como no crime desta quinta-feira (26), as vítimas foram sequestradas e dopadas. As duas foram encontradas em Porto Quijarro, cidade que faz divida com MS. (Com colaboração de Arlindo Florentino)