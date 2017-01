DIRF 2017| Receita libera programa para declaração de imposto retido na fonte

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) 2017 foi alterada para o dia 27 de fevereiro

Contribuintes podem preencher as informações diretamente no programa ou importar de bancos de dados – Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Programa Gerador do imposto de Renda Retido na Fonte 2017 (PGD DIRF 2017) já está disponível no site da Receita Federal. A aprovação do programa foi publicada na edição desta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União.

O sistema permite que os contribuintes, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que pagaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF), em 2016, possam preencher as informações diretamente no Programa ou importar de seus bancos de dados corporativos.

A Receita também alterou a data de entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) 2017, referente ao exercício de 2016. Segundo a Instrução Normativa publicada, o prazo para entrega se encerra no dia 27 de fevereiro às 23h59min59s. O prazo anterior para a entrega da declaração era 15 de fevereiro.

Segundo calendário da Receita, prazo de entrega para o Imposto de Renda Pessoa Física 2017 começa no dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril. O programa do IR da pessoa física de 2017 poderá ser baixado no dia 23 de fevereiro.