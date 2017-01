Agepen substitui diretores que foram presos em operação

Nomeações foram publicadas hoje no Diáro Oficial do Estado

27 JAN 2017 – Por RODOLFO CÉSAR – 18h:00 – Correio do Estado

Mauro Augusto Ferrari de Araújo e Domingos Sávio de Arruda, nomeados para as direções dos presídios dos regimes fechado e semiaberto de Corumbá – Divulgação/Agepen Saiba Mais Gaeco encontra munição irregular com diretor do sistema penitenciário de MS Por corrupção, diretores da Agepen são alvos de operação do Gaeco Gaeco ouve novas testemunhas em ação sobre corrupção nos presídios Gaeco prende diretores de presídio em Operação Xadrez

Em meio a uma crise institucional, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) confirmou hoje os dois diretores interinos para os presídios masculino de regime fechado e semiaberto de Corumbá.

No Estabelecimento Penal, o agente penitenciário da área de Segurança e Custódia, Mauro Augusto Ferrari de Araújo, foi o designado. Para o semiaberto, a nomeação foi de Domingos Sávio de Arruda. Os nomes deles constam no Diário Oficial do Estado, edição de hoje.

Mauro tem oito anos de carreira, é formado em educação física e tem mestrado em psicologia, além de diversos cursos de capacitação na área de segurança pública, entre eles o de gerenciamento de crises, planejamento estratégico, gestão e uso da informação.

Ele também foi chefe de equipe na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande e atuou como professor em cursos de formação de novos agentes penitenciários, realizados em 2014 e 2016. Também foi colaborador em processos de avaliação de agentes.

Domingos Sávio é formado em história e tem especialização em gestão penitenciária. Ele tem 25 anos de experiência na Agepen e já respondeu aos cargos de chefe de vigilância, segurança e disciplina. Trabalhou na Máxima da Capital e no presídio fechado de Corumbá.

Na segunda-feira (23), Ricardo Wagner Lima do Nascimento e Douglas Novaes Vilas, respectivamente ex-diretores do regime fechado e semiaberto de Corumbá, foram presos na Operação Xadrez, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A investigação do Ministério Público Estadual aponta que eles estão envolvidos em esquema de tráfico de drogas e corrupção. Comerciantes que são parentes de presos também foram detidos. O vereador eleito neste ano, Youssef El Sala (PDT) teve sua casa como alvo de mandado de busca e apreensão.