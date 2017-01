Fundação de Cultura seleciona companhias para participar da Semana pra Dança 2017

Campo Grande (MS) – A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul está selecionando artistas, grupos e companhias de dança para montar a programação da Semana pra Dança 2017 que está prevista para ser realizada de 23 a 29 de abril. Os interessados poderão se apresentar com espetáculos ou com coreografias.

O cadastramento acontece de 25 de janeiro a 24 de fevereiro de 2017. Para Coreografias, o grupo, companhia ou artista deve solicitar, preencher e enviar para nucleodanca.fundacaocultura.ms@gmail.com a ficha de inscrição e no campo “assunto” descrever: CADASTRO SEMANA PRA DANÇA 2017 – Coreografias.

Para espetáculo a proposta deve estar:

Em um DVD contendo:

– Portfólio e currículo do grupo (pdf);

– Documento em PDF contendo nome dos espetáculos e informações de cada um como: release do espetáculo (texto com informações sobre o trabalho, conceito, histórico e informações sobre a construção do trabalho etc), sinopse (resumo do espetáculo, de 5 a 8 linhas para o programa), ficha técnica (nome e função dos integrantes – máximo de 15 pessoas), tempo de duração e o que mais acharem interessante;

– 2 Fotos (formato jpg, resolução mínima de 300 dpi e proporção mínima de 1600 px por 1200 px – 2MP);

– Link do espetáculo no youtube ou em arquivo mp4

O grupo só poderá ser contratado caso possua a documentação descrita na LISTAGEM PARA CONTRATAÇÃO JURÍDICA E FÍSICA – ARTES CÊNICAS que também deve ser solicitada via nucleodanca.fundacaocultura.ms@gmail.com. Caso o grupo não possua a documentação, a apresentação não será remunerada:

O DVD deve ser entregue dentro de um envelope lacrado no protocolo geral da FCMS – 5º andar, endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Campo Grande/MS, nominado como CADASTRO SEMANA PRA DANÇA 2017 – Espetáculo ou então enviar os arquivos para este e-mail e no campo assunto descrever: CADASTRO SEMANA PRA DANÇA 2017 – Espetáculo.

As companhias que farão parte da programação devem estar cientes de que:

– Apenas um espetáculo do grupo fará parte da programação.

– O espetáculo deverá ter duração mínima de 30 minutos.

– Poderão se apresentar em teatro ou espaço alternativo e adaptarão seu mapa de luz de acordo com o que será oferecido.

– Terão que ter um iluminador para operar a luz e um produtor para resolver questões particulares do grupo, montagem de cenário e de necessidades técnicas, dar suporte no transporte de material, e para se comunicar com a Fundação.

– Além de uma apresentação do espetáculo, farão uma ação de formação junto a uma escola pública durante o evento, a ser decidido junto com a Fundação.

– A Fundação disponibilizará a montagem da estrutura do evento, um técnico para montagem de luz e auxilio na produção do grupo, e o transporte de cenário.

– Para as ccompanhias que não são de Campo Grande, a Fundação oferecerá hospedagem, alimentação e transporte do grupo.

A convocatória está disponível para acesso neste site (www.fundacaodecultura.ms.gov.br) no link “Editais”. Mais informações pelo telefone (67) 3316-9169.

Karina Lima – Fundação de Cultura.