Vôlei Nestlé x Camponesa/Minas – Copa Banco do Brasil 2017

A semifinal está em andamento no ginásio Taquaral, em Campinas. Após dois sets disputados, os times empatam por 1 a 1. Mais tarde novas fotos e matéria da partida

Equipe reunida (João Neto/Fotojump)



Dani Lins: vibração (João Neto/Fotojump)



Bjelica no ataque (João Neto/Fotojump)



Gabi preparando o contra-ataque (João Neto/Fotojump)



Bloqueio Dani Lins e Bia (João Neto/Fotojump)



Bia no bloqueio (João Neto/Fotojump)



Bia e Malesevic no bloqueio (João Neto/Fotojump)



Ataque de Malesevic (João Neto/Fotojump)



Bloqueio: Bjelica e Nati Martins (João Neto/Fotojump)



Gabi no ataque (João Neto/Fotojump)



Campinas (SP) – O Vôlei Nestlé está em quadra enfrentando o Camponesa/Minas pela fase semifinal da Copa Banco do Brasil de 2017. A partida está em andamento no ginásio Taquaral, em Campinas, com transmissão do SporTV e da TV Brasil. Os clubes se enfrentam pela segunda vez na história da competição, já que o time de Osasco superou o adversário nas quartas de final de 2014 e, em seguida, conquistou um de seus dois títulos. O técnico Luizomar e a líbero Camila Brait são os dois únicos remanescentes das campanhas vitoriosas de 2008, em Curitiba, e 2014, em Maringá. Após dois sets disputados, o jogo está empatado por 1 a 1.

Camila Brait é a jogadora com mais tempo em Osasco e aposta em um saque eficiente e postura agressiva para levar vantagem diante das mineiras. “Jogar contra o Camponesa/Minas é sempre difícil. É um rival que melhorou ainda mais com a chegada da Jaque e da Hooker. Precisamos estudar bastante os vídeos das partidas delas para tentar neutralizar algumas jogadoras para que o confronto fique favorável ao nosso time. São duas equipes que sacam bem e temos que superá-las nesse fundamento. Precisamos atuar com paciência e lucidez, pois é um adversário que defende bastante. É entrar forte desde o começo, sacando bem e pressionando o tempo inteiro”, afirma a defensora.

Tandara disputou a temporada passada no Camponesa/Minas e acredita que a vitória ficará com quem conseguir executar sua estratégia. “Estava no Minas no ano passado e a equipe tinha uma jogadora com outra característica na saída de rede, que era a Rosamaria, com uma bola mais baixa e acelerada. Agora é a Hooker que atua nesta posição, uma oposta que procura sempre pegar a bola no ponto mais alto. Acredito que será um jogo muito parelho, pois os dois times vão procurar jogar em cima das dificuldades do outro. Quem conseguir técnica e taticamente executar o que foi estudado, vai sair em vantagem na busca por essa vaga na decisão”, analisa a ponteira.

Vôlei Nestlé e Camponesa/Minas se enfrentaram apenas uma vez na temporada 2016/17 e a equipe de Osasco venceu, em casa, por 3 sets a 0, no primeiro turno da Superliga. De 2009 para cá os clubes se encontraram em 18 ocasiões e a vantagem é de Luizomar e suas comandadas, com 12 vitórias e somente seis derrotas. Nas quartas de final desta edição da Copa do Brasil, Camila Brait e suas companheiras despacharam o Pinheiros, no ginásio José Liberatti, por 3 sets a 2, parciais de 28/26, 25/17, 17/25, 21/25 e 15/10. Além da líbero e do treinador, Carol Albuquerque, em 2008, Gabi, em 2014, e Dani Lins, em 2007, foram campeãs do torneio, sendo Dani Lins vitoriosa pelo Rio de Janeiro e as outras duas por Osasco. Na outra semifinal, o Rexona-Sesc encara o Dentil/Praia Clube, às 19h30, no mesmo local.

Nutrindo os Sonhos dos Jovens – De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global “Nutrindo os Sonhos dos Jovens”, lançado pela Nestlé na Europa em 2013 e que chegou ao Brasil no final de 2015. O time para a temporada 2016/17 apresenta uma mescla de atletas experientes com jovens que buscam espaço em um clube tradicional como Osasco. Jogadoras vitoriosas e consagradas como Carol Albuquerque, Dani Lins, Tandara e Camila Brait serão as mentoras das novatas. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente.

Tabela da Copa Banco do Brasil

Quartas de final

17/01 – Rexona-Sesc 3 x 0 Fluminense – Rio de Janeiro (RJ)

17/01 – Vôlei Nestlé 3 x 2 Pinheiros – Osasco (SP)

17/01 – Terracap/BRB/Brasília Vôlei 0 x 3 Camponesa/Minas – Taguatinga (DF)

17/01 – Genter Vôlei Bauru 0 x 3 Dentil/Praia Clube – Marília (SP)

Semifinais

27/01 – Rexona-Sesc 3 x 1 Dentil/Praia Clube – Campinas (SP) – (SporTV e TV Brasil)

27/01 – 22h00 – Vôlei Nestlé x Camponesa/Minas – Campinas (SP) – (SporTV e TV Brasil)

Final

28/01 – 21h00 – Vencedores das semifinais – Campinas (SP) – (SporTV e TV Brasil)

