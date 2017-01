Salvador BA: Encontro discute ações para incremento do turismo em Dias D’Ávila

Iniciativas para o desenvolvimento do turismo no município de Dias D’Ávila foram apresentadas ao secretário do Turismo do Estado, José Alves, durante reunião com a prefeita Jussara Márcia do Nascimento, nesta sexta-feira (27). No encontro, realizado na sede da Setur, em Salvador, a prefeita ressaltou o potencial da cidade, que inclui a vocação para o turismo nos segmentos rural, ecológico e religioso.

“Abrimos um canal de comunicação direta com os municípios que têm interesse no desenvolvimento da atividade turística. A gestão municipal de Dias D´Ávila entende a importância do turismo para o desenvolvimento da economia local. Queremos contribuir com municípios de todo o estado, com apoio institucional, infraestrutura e qualificação profissional e empresarial, dentre outros aspectos”, disse José Alves.

Um dos atrativos apresentados ao secretário foi a Associação Ceramista de Artesanato, responsável pela manutenção de uma escola para produção das cerâmicas que remetem ao modelo produzido em Portugal (faiança portuguesa).

Turismo religioso e eventos – O fomento ao turismo religioso foi um dos destaques da pauta do encontro. O município, localizado a cerca de 50 quilômetros de Salvador, vai ganhar um espaço dedicado exclusivamente a atividades religiosas que reúnam, além de baianos, visitantes de todo o Brasil e de outros países.

Conhecido como Cidade Santa, o projeto idealizado pelo padre Paulo Avelino será um espaço para convivência de religiosos católicos na Bahia. Com previsão de abertura em novembro, a estrutura vai contar com um santuário dedicado a Nossa Senhora das Graças. A Cidade Santa tem como inspiração grandes ícones do turismo religioso como Aparecida (São Paulo), Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e Guadalupe (México).

Com forte tradição nos festejos juninos e destaque especial para as comemorações dedicadas a São Pedro, Dias D´Ávila contará ainda com investimentos da prefeitura para a requalificação do Parque Imbassaí. A intenção da administração municipal é oferecer a baianos e turistas uma área de lazer com estrutura completa para o turismo.

O parque deve incluir espaços para exposições, feiras de arte, bares, restaurantes, ciclovia e anfiteatro para a realização de eventos e apresentações de manifestações culturais.

“Queremos atrair eventos que tragam turistas para Dias D´Ávila. Para isso, nossos esforços também são para atrair investimentos públicos e privados para a nossa cidade”, pontuou a prefeita.

